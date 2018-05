Gewohntes Bild: Zum sechsten Mal in Folge wird der FC Bayern die Meisterschale in den Himmel strecken. Im Schnitt hatten die Bayern mehr als 17 Punkte Vorsprung. Eine solche Dominanz hat die Liga in fünfeinhalb Jahrzehnten nie zuvor erlebt. (dpa)

Nein, diesen Rekord wird der FC Bayern wohl nicht bekommen. Es gibt da in Mazedonien diese Prva Liga, und da hat nach 33 Spieltagen der Tabellenführer Shkendija Tetovo doch tatsächlich 29 Punkte Vorsprung auf den Zweiten, auf Vardar Skopje. Ansonsten ist nirgendwo sonst in Europas höchsten nationalen Fußball-Ligen der Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweiten größer als in Deutschland.

Wenn an diesem Sonnabend das große Saisonfinale angepfiffen wird, liegt Bayern München in der Bundesliga mit 24 Punkten Vorsprung vorn. In der Tordifferenz ist der Rekordmeister 51 Tore besser als der Zweite, der FC Schalke. Zu Mazedonien wäre noch zu sagen, dass es da im Fußball so monokulturell gar nicht zugeht. Im vergangenen Jahr wurde Vardar Skopje Meister.

Monokultur passt als Begriff besser zur Bundesliga. Zum sechsten Mal in Serie macht der FC Bayern das Rennen, im Schnitt hatte er mehr als 17 Punkte Vorsprung. Eine solche Dominanz hat die Liga in fünfeinhalb Jahrzehnten nie zuvor erlebt. Das höchste Maß an Eintönigkeit waren drei Meisterschaften in Folge. In den 70er- und 80er-Jahren sowie um die Jahrtausendwende hatte das jeweils Bayern geschafft, zwischen 1975 und 1977 auch Mönchengladbach.

Viel Luft zum Zweiten blieb in diesen historischen Serien selten. Im legendären Kutzop-schießt-gegen-den Pfosten-Jahr 1986 musste die Tordifferenz entscheiden. Im Jahr 2000 auch. Im Jahr drauf überholte Bayern erst in der Nachspielzeit noch Schalke.

Viermal musste in der Liga-Geschichte die Tordifferenz entscheiden. Siebenmal lag ein einziges Pünktchen zwischen Meister und Zweitem. Kaum vorstellbar heutzutage. Der Superklub aus München, so scheint es, ist im deutschen Fußball das, was Google bei den Suchmaschinen ist. Bayern als nominell ein Achtzehntel der Liga bringt es auf eine Wucht, die die anderen 17 Achtzehntel kaum zusammen erreichen. Subtrahiert man beim Bayern-Verfolger Schalke auch 24 Punkte, landet man beim Tabellen-14.

Aus der Masse Bundesliga sind sozusagen zwei Massen geworden: hier die Münchner, da ein Einheitsbrei aus dem Rest. In dem Einheitsbrei kann jederzeit jeder jeden schlagen, der Unterschied zwischen Klasseteam und Gurkentruppe ist selten zu erkennen. Die Attribute können von Spieltag zu Spieltag auf andere Mannschaften zutreffen.

Bayern hatte fünf Punkte Rückstand auf die Spitze

So stellt sie sich dar, die Bundesliga kurz vorm Ende ihrer 55. Spielzeit. Zumindest, wenn man sie rein sportlich betrachtet – abseits von Reizthemen wie Videobeweis, Montagsspielen, Ultra-Protesten oder Polizeikosten. Wirtschaftlich? Geht es der Bundesliga gut. Sportlich? Geht so. In den internationalen Wettbewerben haben alle aus dem Einheitsbrei enttäuscht.

Hätte die Bundesliga ihren FC Bayern nicht, wäre sie auf europäischem Parkett in dieser Saison nicht viel mehr als eine Luftnummer gewesen. Und dass Mannschaften, die gar keine Doppelbelastung durch die internationalen Spiele hatten, im nationalen Wettbewerb so oft durchhingen, kann auch nicht als Zeichen besonderer Qualität durchgehen.

Ein solch üppig ausgestattetes Team wie Bayer Leverkusen, frei von Europacup-Aufgaben, bekam guten Fußball zu selten hin. Dauerhaft schon gar nicht. Von den ebenfalls recht üppig ausgestatteten Wolfsburgern mal ganz zu schweigen. Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach, Hoffenheim: Dass sie in dieser Saison stets am Limit gespielt hätten, wird kaum jemand behaupten wollen angesichts der Qualität in den Kadern.

Gefühlt liegt Schalke nicht deswegen auf Rang zwei, weil es so stark war. Sondern weil die anderen so schwach waren. Und dass Mannschaften wie der 1. FC Köln und der Hamburger SV nicht in der Lage waren, wenigstens zwei, drei Gegner hinter sich zu lassen, spricht auch nicht für die Stärke der Liga. Wohl schon eher für die Schwäche von Köln und Hamburg.

Köln ist bereits abgestiegen, den HSV und den VfL Wolfsburg könnte es auch erwischen. Alle drei Klubs wechselten den Trainer im Laufe der Saison, der HSV und der VfL sogar mehrfach. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass es passen muss zwischen Trainer und Spielern, sonst wird das gar nichts. Ist das die große Hoffnung für alle diejenigen, die noch einen Rest Sehnsucht auf ein spannendes Meisterrennen in der Bundesliga spüren?

Jupp Heynckes hört in München auf, da hat es definitiv gepasst. Als er vor dem achten Spieltag Carlo Ancelotti ablöste, deutete wenig auf ein langweiliges Titelrennen hin. Bayern hatte fünf Punkte Rückstand auf die Spitze. Ja, das stimmt wirklich.