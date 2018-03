„Der Weg in den Spitzensport scheint vielen Nachwuchsleuten so weit. Wir wollen mit dem Vortrag einen Anstoß geben, große Ziele auch mal mutig zu formulieren“, meinte Landestrainerin Christina Mahler, die den Vortrag organisierte. Froelke, ausgebildeter Berufsschullehrer, der sich gegen den Lehrberuf entschied, „um mit dem ‚Trainer-Hobby‘ sein Geld zu verdienen“, gewann mit seinen Athleten seit 2014 nicht nur dutzende nationale Titel, sondern auch mehrere U 19- und U 23-Weltmeisterschaften. Darüber hinaus betreut er seit dem U 15-Alter Tim-Ole Naske, der 2016 als 21-Jähriger nur knapp die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio verpasste. Naske gilt heute als der Nachfolger des zurückgetretenen Einerruderers Marcel Hacker.

Froelke berichtete über den sportlichen Aufstieg von Naske und unterlegte seine Ausführungen mit Bildern und Videos der spannendsten Karrierestationen. Mit dem Bericht wurde klar, dass der Erfolg des Hamburger Vorzeigeruderers – fünf Weltmeistertitel in der U 19 und U 23, Sieger der olympischen Jugendspiele und Meister von Deutschland in der offenen Männerklasse mit nur 21 Jahren – nicht nur Ergebnis eines geraden Weges sind. „Da gibt es zum Beispiel Verletzungen, die einen scheinbar zurückwerfen. Wichtig ist dann entspannt zu bleiben und das Ziel im Blick zu halten“, sagte Froelke.

Als Bremer Vorbild sprach Lisa Vehrs über ihre Zeit im Leistungssport. Die 30-jährige Bremerin gehörte 2005 und 2006 zur Nationalmannschaft des Deutschen Ruderverbands. Sie erzählte von großen Enttäuschungen, als 2004 die erwarteten Meistertitel ausblieben. Statt Medaillen gab es vierte Plätze. Andererseits folgten mit viel Fleiß im Folgejahr Meistertitel und eine Vizeweltmeisterschaft U 19. „Der Aufwand“, gab Vehrs offen zu, „ist enorm hoch.“ Man müsse schon auf das ein oder andere verzichten. Dagegen stehe, was man für das Leben lernt: Disziplin, Fleiß, Ausdauer, Durchsetzungsstärke aber auch Teamfähigkeit. Und außerdem gilt: Wenn es im Leistungssport mal nicht so gut läuft, findet man heraus, wer einen stützt. „Ich habe Freunde fürs Leben gefunden“, ist Vehrs überzeugt.