Sie reist als EM-Vierte an, wird nachträglich unter Umständen gar noch EM-Dritte – und ist am Sonntag in Bremen klare Favoriten auf den deutschen Meistertitel im Zehn-Kilometer-Straßenlauf: Alina Reh. (Thissen/dpa)

Bremen. Ja, wo laufen sie denn? Viele rennen am kommenden Sonnabend vom Ilsenburger Marktplatz aus bis zum Brocken hinauf, es geht um die deutschen Meisterschaften im Berglauf. Und dann rennen am kommenden Sonntag viele zwischen Weserstadion und dann Stader Straße und Tiefer den Bremer Osterdeich entlang, es geht in all den Altersklassen um die deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Viele werden antreten, aber eben nicht ganz viele. Die beiden Veranstaltungen am Wochenende dezimieren jeweils automatisch das Teilnehmerfeld der anderen. Rund 560 Starter werden es in Bremen am Sonntag sein, es waren in früheren Zeiten schon mal fast doppelt so viele.

Jedenfalls hat es die Straßenlauf-Szene auch nicht so leicht. Steckt sie gar in der Krise? Jein wäre als Antwort wohl so passend, wie sie kurz wäre. Beobachter stellen fest, dass die Zahlen bei den unzähligen Marathon-Läufen in Deutschland (mit bisweilen sehr großem Anteil an Läufern aus dem Ausland) eher stagnieren oder gar rückläufig sind. Bei kürzeren Strecken wie dem Halbmarathon oder eben über zehn Kilometer steigen sie dagegen. Das Starterfeld am Sonntag in Bremen ist zunächst mal aus anderen Gründen so groß beziehungsweise eben so klein, wie es ist. Neben der Überschneidung mit den Brocken-Run wollen sich etliche Athleten nicht unbedingt mit "einem Zehner", wie man in der Szene sagt, auf einen Herbstmarathon vorbereiten. Zudem schreckt einige auch die lange Anreise bis hinauf nach Bremen ab.

Ansonsten? Kann man sagen, dass ein Zehner gerne und viel gelaufen wird. Was vor allem viele Meldungen in vielen Altersklassen belegen. "Aber die Masse ist da nicht auf die Leistung aus", sagt Herwig Renkwitz vom Bremer Leichtathletik-Verband. Er gehört zum Ausrichter-Team. Er kennt die Szene gut. Seine Beobachtung: Firmenläufe schießen wie Pilze aus dem Boden, sogenannte Matsch- und Hindernisläufe würden sich ebenfalls immer größerer Beliebtheit erfreuen. Die Zahl der Veranstaltungen – oder sollte man sagen: Events? – sie wächst. "Der Spaß steht mehr im Vordergrund", sagt Renkwitz.

Spaß haben, dazu etwas für die Gesundheit tun: Es sind gute Motive, um sich an den Startstrich zu stellen. Um eine Elite zu bilden, die Sponsoren und Medien anlockt und die der Bewegung für die Bewegung als Werbefiguren nutzen könnten, müssten jedoch leistungssportliche Strukturen her. In die stürzen sich nicht mehr viele, mal vorausgesetzt, dass sie vor Ort überhaupt welche vorfinden. Wer Elite-Läufer werden will, geht, um im Bild zu bleiben, in ein schweres Rennen mit ungewissem Ausgang. Wer einen Zehner schneller bewältigen will als in einer halben Stunde, also eine halbe Stunde lang mehr als 20 km/h draufhaben will, muss einen enormen Trainingsaufwand betreiben. Einer, der damit überall allen wegrennt und lukrative Preisgelder kassiert, ist er damit noch längst nicht. In Bremen und umzu gibt es zum Beispiel niemanden, der 30 Minuten unterbieten würde.

Als Boom-Zeit werden allgemein die frühen 1990er-Jahre angesehen. Aus den Leistungszentren der ehemaligen DDR füllten nach dem Mauerfall viele Läufer die Starterfelder auf und hoben das Niveau an der Spitze. Zunehmend überschwemmten jedoch, engagiert von oft europäischen Managern, afrikanische Läufer den Markt und belegten jene Ränge, für die die Veranstalter Preisgeld ausschütteten. Und während immer mehr und immer neue Schnellfüße aus Afrika kamen, wurden die großen Leistungszentren in Ostdeutschland ab- oder zurück- oder wenigstens umgebaut. Das Interesse von Veranstaltern, Sponsoren und Publikum sank, weil ja doch wieder ein kaum bekannter Läufer aus Kenia vor einem kaum bekannten Läufer aus Äthiopien gewinnen würde. Oder halt andersherum.

Dass es nun gar keine deutschen Topläufer und -läuferinnen mehr gibt, stimmt allerdings nicht. Es gibt keinen großen Fundus und keine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es weiter genug geben wird, aber es gibt sie definitiv. Eine davon ist Alina Reh, und sie will auch in Bremen über den Osterdeich flitzen. Als klare Favoritin. Sie ist erst 21, kommt aus Laichlingen, startet für den SSV Ulm 1846 und wurde Anfang August in Berlin überraschend EM-Vierte im 10 000-Meter-Rennen der Frauen. Überraschend auch wegen einer langen Verletzungspause zuvor. Unter Umständen bekommt sie nachträglich sogar noch EM-Bronze. Gegen die Dritte des Rennens, die für Schweden startende Meraf Bahta, läuft in Schweden ein – womöglich sehr langwieriges – Verfahren wegen angeblich verpasster Dopingtests. Eine deutsche EM-Medaille über 10 000 Meter der Frauen, das war ewig nicht mehr und in der EM-Geschichte auch nur einmal vorgekommen. 1990 wurde die DDR-Läuferin Katrin Ullrich Zweite.

In der Laufszene ist nicht besonders gut angekommen, dass der Lauf mit Reh bei der stimmungsvollen EM im Berliner Olympiastadion in der ARD fast ausschließlich im Hintergrund lief. "Es kamen viele, die es blöd fanden, dass im Fernsehen nichts kam", sagte sie kürzlich in einem Interview der "Schwäbischen Zeitung". Auch der Stadionsprecher habe erst relativ spät den Fokus aufs Rennen gelenkt. Vielleicht war das alles nur ein Zufall, es liefen an diesem Abend zeitgleich spannende technische Disziplinen mit deutschen Medaillenanwärtern. Aber eine verpasste Gelegenheit, den deutschen Langlauf wieder besser in Szene zu setzten, war es wohl allemal. Man könnte sagen: Es lief nicht rund.

Zur Sache

Die Bremer Chancen in Bremen

Wenn am Sonntag der Startschuss fällt für die deutschen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer, werden die Bremer nicht vorneweg rennen. Der aktuell schnellste, Sebastian Kohlwes von der LG Buntentor Roadrunners, will nach einer Verletzung keinen verfrühten Einsatz riskieren. Für einen Medaillenrang wäre er beim derzeitigen Leistungsvermögen von 30 bis 31 Minuten eher nicht infrage gekommen. Hoffnungen auf eine Medaille in der Altersklassen-Wertung kann sich am Sonntag sein Vereinskollege Sven Eilinghoff machen. Eilinghoff tritt in der M 45 an – eine Zeit unter 34 Minuten erscheint nicht unrealistisch. Damit wäre er dann aller Voraussicht nach auch der schnellste Bremer am Sonntag.

Weitere Informationen

Alle Infos zur Deutschen Straßenlauf-Meisterschaft in Bremen am 2. September unter www.dm10km2018.de. Die Ausrichter weisen darauf hin, dass für den Jedermann-Lauf weiterhin noch gemeldet werden kann.