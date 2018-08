Liana Klaus (links) und Sarah Gefreyer trainieren intensiv auf der Bahn des BGC Bremen. Jetzt wurden sie mit Gold belohnt. (fotos: Paul Vogt)

Bremen. „Deutsche Meisterschaften sind schon aufregend, da ist schon Nervosität dabei“, sagt Liana Klaus und hat dabei ein Lächeln im Gesicht. Die gute Laune kommt nicht von ungefähr. Denn trotz dieser Nervosität triumphierte die Minigolfsportlerin vom Bahnen-Golf-Club Bremen (BGC): Die 16-Jährige kehrte zusammen mit der ein Jahr älteren Sarah Gefreyer erfolgreich von den Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) in der Kombiwertung zurück. Beide brachten jeweils eine Goldmedaille mit nach Hause. Dabei war es Sarah, die ordentlich mit ihrer großen Nervosität zu kämpfen hatte. Im Finale um Platz eins auf dem Belag Eternyt musste sie ins Stechen mit einer Konkurrentin – und bewies Nervenstärke. Liana triumphierte währenddessen auf den Betonbahnen, sogar mit vier Schlägen Vorsprung. Gegen eine Konkurrenz, die teilweise im Nationalkader steht. In der kombinierten Wertung beider Beläge (Eternyt/Beton) konnten sich Sarah (6. Platz) und Liana (4. Platz) ebenfalls vorne positionieren.

Dabei gibt es den Beton-Belag in Norddeutschland beim Minigolf kaum bis gar nicht. Nur in Hannover kann darauf gespielt werden, während im Süden Deutschlands der Belag deutlich häufiger vorkommt. Zwar nahmen die Beiden bereits im vergangenen Jahr an der DJM teil – Liana verpasste dort nur ganz knapp die Goldmedaille – allerdings spielen die Beiden verhältnismäßig kurz intensiv Minigolf. Liana ist seit vier, Sarah seit drei Jahren beim BGC. „Sarah und Liana sind sehr schnell sehr weit gekommen“, findet auch Birgit Stiebeling. Die 70-jährige ehemalige deutsche Meisterin in der Kombiwertung und mehrfache Silber- und Goldsiegerin mit der Deutschen Seniorennationalmannschaft begleitete die Juniorinnen nach Hannover.

Im Schlagrhythmus bleiben

Die Begeisterung zum Minigolf von Sarah und Liana macht die vermeintlich fehlende Erfahrung und den strukturellen Nachteil wieder wett. Und der Elan, den die Juniorinnen mitbringen tut dem BGC gut. „Wir hatten hier lange Zeit keine Jugendlichen“, so Stiebeling. Über die Familie sind sie zum Klub an der August-Bebel-Allee 5C gekommen. Sven Klaus, Vater von Liana und erster Vorsitzender des BGC hat sie von klein auf immer wieder auf verschiedene Anlagen mitgenommen, bis sie vor ein paar Jahren selbst eingestiegen ist. Sarah hatte sich von ihrer Tante begeistern lassen, belegte einen Schnupperkursus und blieb.

Inzwischen sind sie feste Größen im Verein. Wenn mal keine Deutsche Meisterschaft ansteht, spielen Sarah und Liana in den Verbandsligateams des BGC. Von März bis September ist fast jedes Wochenende belegt. Doch auch wenn die Ligasaison vorbei ist, für Sarah und Liana geht es immer weiter. Unter anderem steht noch ein Turnier auf Beton in Mainz an, um auf diesem besonderen Belag zu lernen. Die weiten Reisen außerhalb der Saison spiegeln den Ehrgeiz von Liana und Sarah wieder. Auch Zuhause, auf der Vereinsanlage wird regelmäßig trainiert. „Jeden Montag ist Training, aber wenn ich Ferien habe trainiere ich auch an anderen Tagen“, erzählt Sarah. Für sie, die ganz in der Nähe wohnt und auf die Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee ist das mit Sicherheit einfacher als Liana, die jedes Mal aus Schwanewede in die Vahr fährt. Das im Normalfall auf der immer gleichen Anlage trainiert wird, stört letztere überhaupt nicht. „Mit jeder Runde mehr lernt man was Neues dazu“. Und wenn es im Winter witterungsbedingt nicht möglich ist, draußen zu trainieren, dann geht es auch mal nach Celle. Dort kann in der Halle gespielt werden um „weiter im Schlagrhythmus zu bleiben“. Auch Sarah kann es sich nicht vorstellen, in der Saisonpause den Schläger beiseite zu legen. „Man vermisst es doch sehr schnell“, ergänzt sie. Die Fahrtkosten zu den Turnieren tragen die Sportlerinnen selber, ebenso die Kosten für Trainingsausrüstung. „Beim Golf brauchst du viele Schläger und wenig Bälle, beim Minigolf ist es andersherum“, so Stiebeling. Die Spitzenprofis nehmen schon mal einen Koffer mit mehreren hundert Bällen mit. Bis zu 20 Euro kann so ein Ball kosten, erklären Sarah und Liana. Finanzielle Förderung gibt es vom Verband und Verein nur für die Teilnahme an der DJM, mehr ist aktuell nicht möglich.

Das Engagement der Beiden beschränkt sich aber nicht nur auf die Bahnen. Auch im Verein wird mit angepackt. Sarah ist im Sportauschuss vertreten, hilft dem ­leitenden Sportwart bei dessen Arbeit. Des weiteren kümmert sie sich um einen weiteren wichtigen Aspekt für den Verein. Jugendarbeit. Ihr Vater, Steffen Gefreyer, der ebenfalls im Verein Mitglied ist, kam auf die Idee, Arbeits­gemeinschaften (AG) für Schulen zu entwickeln. Sarah war schnell eingespannt. Und so baut sie in Schulhallen mit den Kindern Minigolfbahnen, bringt ihnen die richtige Grundstellung beim Schlag bei oder bei Turnieren auch mal die Oberschiedsrichterin sein. „Mir macht das Spaß, weil ich merke, dass es den Kindern Spaß macht“, so Sarah. Auch für den BGC ist ihr Einsatz eine super Sache: Zwei neue Aktive, sind dem ­Verein schon beigetreten, vier weitere be­legen aktuell Schnupperkurse. Die ganz Jungen zu ­begeistern, sei der richtige Weg, erst in dem Alter wie Sarah und Liana anzufangen eher ungewöhnlich. „Die meisten in unserem Alter belächeln das, die können sich Minigolf als Sport nicht vorstellen“, erläutert Sarah, „die haben ihr Hobby schon gefunden“, meint auch Liana. Bei all dem Talent und dem Ehrgeiz stellt sich die Frage sind die Ambitionen groß, auch für Deutschland Asse schlagen zu ­wollen. „Das ist natürlich ein Ziel“, sagt Liana ein bisschen wehmütig. Trotz des Meister­titels, hat es dieses Jahr noch nicht geklappt. „Du musst vorher schon im Nationalkader sein“, erklärt Birgit Stiebeling. Auch für Sarah lautet das Ziel natürlich Nationalkader, allerdings „hatte ich auch nicht damit gerechnet“, meint sie, „Ich sehe mich noch nicht so weit“.

Viele haben im Verein damit gerechnet, dass nach den Siegen bei der DJM eine Nominierung folgen würde – Doch alle sind überzeugt davon, dass auch der nächste Erfolg bald kommen wird. Denn eines ist sicher. Die Leidenschaft, um im Minigolf den nächsten Karrieresprung zu schaffen, ist bei Sarah Gefreyer und Liana Klaus definitiv vorhanden.