Das hier soll jetzt ein Kommentar über Fußball werden. Das ist gar nicht so leicht, nachdem seit Montag trotz der normalerweise mit maximaler Spannung erwarteten Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders wenig Fußball vorkam in der Öffentlichkeit. Natürlich war der PR-Auftritt der Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan an der Seite des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein unüberlegter wie unkluger PR-Auftritt. Er war unnötig und peinlich.

Ein Fehler. Aber war das nicht auch manche Kommentierung? Wer ernsthaft den Rauswurf von Özil und Gündogan aus der Nationalmannschaft gefordert hat, der hat maßlos überhöht, was die beiden getan haben. Der hat im Grunde auch ihre Rolle im öffentlichen Leben überhöht. So wie die beiden Stars womöglich die Wirkung ihrer Erdogan-Widmung unterschätzt haben.

So schlecht die Erdogan-Aktion auch war, so gut war es, dass Bundestrainer Joachim Löw die Spieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan für seinen vorläufigen WM-Kader nominiert hat – und es am Dienstag dann vornehmlich um Fußball ging. Wie Löw sich am Dienstag in der Sache verhalten und geäußert hat, war weniger ein Unter-den-Teppich-Kehren einer Affäre, sondern mehr ihre wohltuende Einordnung.

Prognose: Özil und Gündogan werden solch' zweifelhaften Auftritte kein zweites Mal hinlegen. Was man nicht von jeder Figur auf der öffentlichen Bühne behaupten kann. Dass am Dienstag die Namen Nils Petersen und Mario Götze wichtigere Namen waren als die Namen Mesut Özil und Ilkay Gündogan, war gut so. Die Personalien Götze und Petersen stehen für die Eigendynamik, die so ein maximal beachtetes Turnier entwickelt.

Joachim Löw traut Mario Götze, vor vier Jahren der Held im Finale, die Robustheit und vielleicht auch die Unbekümmertheit nicht mehr zu, die es zum Heldentum braucht. Niemand weiß das besser als Löw. Eine WM ist zu stressig, als dass er auf frühere Verdienste Rücksicht nehmen könnte. Er braucht die Robusten und die Unbekümmerten. Und die bedingungslos Loyalen.

Eine WM gewinnt nur eine Mannschaft, die im Laufe des Turniers, sagen wir mal: zu einem Haufen wird. Bei Nils Petersen kann sich der Bundestrainer da ganz sicher sein. Der ist loyal, der pusht ein Team. Der macht das nicht davon abhängig, ob er Einsatzzeiten bekommt oder nicht. Aus Bremer Sicht wäre noch anzufügen, dass Petersen das Bremer Element im WM-Kader verstärkt. Es gibt da jetzt nicht nur den gebürtigen Bremer Julian Brandt, sondern in Nils Petersen noch einen weiteren ehemaligen Werder-Spieler. Neben Mesut Özil.

