67. Vierschanzentournee

Vor ausverkauftem Haus: DSV-Adler vor freudigem Auftakt

25 500 Fans werden da sein, wenn Andreas Wellinger und Co. am Sonntag in Oberstdorf die Schanzen hinunterfliegen. Der letzte Heimerfolg auf dem Schattenberg ist nur drei Jahre her. So viele Kandidaten wie dieses Mal hatte das deutsche Team selten.