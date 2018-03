Im Zeichen der Raute: Werders Ex-Profi Thomas Wolter trainierte die U 23 selbst zwischen 2002 und 2013. (nordphoto)

Er ist ein Insider. Was die U 23 des SV Werder Bremen betrifft, vielleicht der größte im gesamten Verein. Denn Thomas Wolter bekleidet nicht nur seit einigen Jahren das Amt des Sportlichen Leiters im Leistungszentrum des Vereins. Er trainierte die so wichtige Nachwuchsmannschaft auch insgesamt elf Jahre, zwischen 2002 und 2013.

Der 54-Jährige kann deshalb ziemlich gut beurteilen, was derzeit vorgeht in der U 23 – nach 25 sieglosen Spielen in der 3. Liga und vor dem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC an diesem Sonntag (14 Uhr). „Das Entscheidende ist jetzt: Sie brauchen dieses verfluchte Erfolgserlebnis“, sagt Thomas Wolter. Es gibt keinen Ersatz für drei Punkte, soll das heißen. Ein Sieg muss her, egal wie. Aber Wolter weiß, dass diese simple und keinesfalls überraschende Erkenntnis doch so schwer umzusetzen ist.

Er hat es ja selbst erlebt. Als Wolter 2008 mit seinem Team in die damals neue 3. Liga gestartet war, lief auch nicht alles nach Wunsch. Es galt, eine Negativserie von 14 Spielen zu durchbrechen. „Das war schon brutal, und natürlich versuchst du dies und jenes in einer solchen Situation“, erinnert er sich. Seine Erkenntnis: „Am wichtigsten ist, seinen Weg beizubehalten.“

Natürlich käme es angesichts des anhaltenden Misserfolgs darauf an, enger zusammenzurücken – dazu würden diverse Gespräche beitragen. Zudem sollten die Spieler ihre Lockerheit nicht verlieren, deshalb müsse man auch die Stimmung im Auge behalten. Aber hektische Betriebsamkeit ist für Wolter nun ebenso wenig angesagt wie die Abkehr von den Grundzügen der täglichen Arbeit – und sie hat bei einer U 23 noch einen anderen Fokus als den Erfolg in Pflichtspielen.

„Deshalb darf man die Ausbildung der Spieler auch nicht aufgeben, weil man unbedingt in der 3. Liga bleiben möchte“, sagt der ehemalige Profi. Auch jetzt, da der Abstieg angesichts eines Rückstandes von zehn Punkten zur Rettungszone immer wahrscheinlich wird, steht die Entwicklung der jungen Spieler im Mittelpunkt.

Das weiß Thomas Wolter, und das weiß auch Sven Hübscher, der U 23-Coach. „Aber wichtig ist, dass dem Trainer in dieser Situation bewusst ist: Alle Verantwortlichen stehen hinter ihm“, betont Wolter. Schließlich sei mit der Arbeit ein Spagat verbunden: Die U 23 soll Spieler ausbilden, aber auch erfolgreich sein, Spiele gewinnen und die Klasse halten.

Eine gewisse Anspannung in den Spielen

Dabei trainiert das Team nur selten zusammen, weil diverse Spieler zum Profikader zählen, und schließlich gibt es auch Vorgaben, die den Trainer in seiner Handlungsfähigkeit einschränken. Das alles hält Wolter für normal bei einer U 23. Aber er leitet daraus auch ab, „wie anstrengend die 3. Liga für eine zweite Mannschaft ist“. Man merkt es dem Team nicht selten an.

Zwar betont Sven Hübscher ebenso wie seine Vorgänger Oliver Zapel und Florian Kohfeldt regelmäßig, dass die Spieler keineswegs leiden und eine gelöste Stimmung im Training herrscht. In den Spielen aber verrät die U 23 doch oft eine gewisse Anspannung. „Da merkst du dann, dass die Lockerheit nicht so da ist“, findet Wolter.

Die Mannschaft sei schon anfällig für Kleinigkeiten: „Und das zeigt, wie viel Psychologie im Fußball ist.“ Seinem Kollegen Sven Hübscher will der Sportliche Leiter keine Ratschläge erteilen: „Da findet jeder Trainer seinen eigenen Weg.“ Aber den jungen Spielern gibt Wolter noch ein paar Erfahrungen mit auf den Weg: „Fußball ist eigentlich ein einfaches Spiel, denn es geht immer um die Umsetzung auf dem Platz und die Grundtugenden.“

Deshalb sei es so wichtig, dass die U 23 mutig auftrete und dabei auch Rückschläge abschüttele. Gelingt ihr bereits beim Tabellennachbarn in Chemnitz dieses „verfluchte Erfolgserlebnis“, dann ist noch etwas drin. Davon ist Thomas Wolter jedenfalls überzeugt: „Vorbei ist es noch lange nicht. Wir können die Mannschaften über uns noch kriegen.“