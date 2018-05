Auf Abwegen: Eigentlich ist Sandra Auffarth als Vielseitigkeitsreiterin unterwegs. Mit ihrer Stute Nupafeed‘s La Vista startete sie beim Hamburger Spring-Derby allerdings unter den Spezialisten ‒ und beeindruckte nicht nur damit, wie problemlos sie den legendären Wall bewältigte. (dpa)

Hamburg/Ganderkesee. Hin und wieder blitzte die Buschreiterin in Sandra Auffarth auf: Nach der ersten Wendung sauste sie mit ihrer Stute Nupafeed‘s La Vista auf das zweite Hindernis zu und flog locker drüber hinweg. Die großen Galoppsprünge, das Tempo, das Risiko – der Auftritt des Duos erinnerte dabei fast an einen Geländeritt und verzückte die 25 000 Zuschauer beim 89. Hamburger Spring-Derby in Klein Flottbek. Mit stehenden Ovationen quittierten sie den Auftritt der Vielseitigkeits-Doppelweltmeisterin beim finalen Stechen. Zwar rissen ­Auffarth und ihre neunjährige Stute in diesem zwei Stangen, doch daran störten sich weder Besucher noch die Reiterin selbst. Es war völlig egal. Denn so oder so hatte die 31-Jährige als schlussendlich Dritte die Geschichte der 89. Derby-Auflage überhaupt geliefert.

Dass sie als „Fremdgeherin“ über 30 Spezialisten in die Schranken verwies und beim ersten Umlauf der 1230 Meter langen Strecke fehlerfrei blieb, war Sensation genug – bei einem Sieg der Bergedorferin hätte es ohnehin an Superlativen gemangelt. „Das lief wirklich ausgezeichnet. Unglaublich, was hier los war. Ich hab das Derby schon immer geschaut und fand es sehr faszinierend“, sagte Auffahrt über ihren Ausflug zu den Spezialisten.

Die Holsteiner Wegesprünge? Eine leichte Aufgabe. Pulvermanns Grab? Kein Problem. Der legendäre Wall und die anschließende Planke? Eindrucksvoll gemeistert. Auffarth zauberte auf einem der wohl schwierigsten Springparcours der Welt eine perfekte Runde hin, während die meisten Spezialisten allein an den drei genannten Hindernissen scheiterten und Fehlerpunkte in Massen sammelten. „La Vista ist mutig und hat keine Angst. Sie ist das richtige Pferd für eine solche Prüfung“, lobte Auffarth ihre Stute.

Mit der Länge der Strecke hatte die Bergedorferin derweil gar kein Problem. Schließlich ist sie aus der Vielseitigkeit noch längere Ritte gewohnt, aber „der eine oder andere Reiter war im Ziel doch am Pusten“, berichtete sie. Vor allem die Art und Weise, wie Auffarth ihr Pferd durch den Parcours manövrierte, verzückte die Zuschauer: Harmonisch, rhythmisch und ohne großes Gezerre an den Zügeln flog das Duo von Hindernis zu Hindernis. Es war kaum überraschend, dass sie am Ende eine Sonderehrung für ihren Stil überreicht bekam.

In jüngster Zeit hat Auffarth öfter mal bei Turnieren der Spezialisten für Furore gesorgt. Das Spring-Championat der Berufsreiter in Bad Oeynhausen gewann sie beispielsweise auf ihrem Wallach Landlord. „Mit Landlord und La Vista habe ich zwei sehr gute Pferde dafür. Und auf Springturnieren bin ich davor ja auch schon gewesen, nur eben nicht auf einem solchen Niveau“, erklärt Auffarth.

Sie nutzt solche Ausflüge, um sich auf höchstem Niveau vorzubereiten. Denn beim Springen der Vielseitigkeit stoße sie meist einfach nicht an ihre Grenzen. Dazu muss man wissen, dass es bei dieser Teilprüfung laut Regelwerk der Weltdachorganisation des Pferdesports (FEI) für Reiter und Pferd darum geht zu zeigen, dass sie in der Disziplin Springen gut ausgebildet sind. So haben die Hindernisse bei einer Vier-Sterne-Prüfung beispielsweise eine Höhe von maximal 1,30 Meter, mit der Palisade beim Derby musste Auffarth dagegen einen Steilsprung mit 1,65 Meter Höhe bewältigen.

Vielseitigkeits-Bundestrainer Hans Melzer kann also beruhigt bleiben. Sandra Auffarth hat keinesfalls vor, der Disziplin den Rücken zu kehren und zu den Spezialisten zu wechseln. Vielmehr verfolgt die 31-Jährige in dieser Saison ein großes Ziel: die Weltreiterspiele im September in Tryon/USA. Bei der vergangenen Auflage 2014 im französischen Caen kürte sich Auffarth zur Doppelweltmeisterin. Auf ihrem Paradepferd, dem Wallach Opgun Louvo, gewann sie Gold im Einzel genauso wie mit der deutschen Equipe. „Der Fokus liegt am Ende noch nicht auf Tryon, sondern erst mal auf der Qualifikation dafür“, erklärt die 31-Jährige. Bundestrainer Hans Melzer hat mit den Elite-Reitern individuelle Sichtungswege erarbeitet. Die Longlist für die Weltreiterspiele soll am 12. August bekannt gegeben werden, die Shortlist wird am 3. September veröffentlicht.

Anfang dieses Monats holte Auffarth beim Drei-Sterne-Parcours im polnischen Stopot auf Wolle, wie sie ihr Paradepferd nennt, schon mal die formelle Startberechtigung für die Championate. Beim CHIO im Juli in Aachen möchte sie sich dann für Tryon empfehlen. Übrigens: Bundestrainer Melzer hat den Ort der Weltreiterspiele bereits besucht und die Geländestrecke begutachtet. „Die ersten sieben Minuten waren fertig, die letzten drei noch nicht. Der finale Teil führt nur bergaufwärts und ist konditionell sehr anspruchsvoll“, berichtete er. Dem Geländeritt und dem Springen kommt nach einer Regeländerung bei der Dressur eine erhöhte Bedeutung zu. Nach Aussage von Melzer werden die beiden Disziplinen nun stärker bewertet, was „nicht unbedingt ein Vorteil für uns ist“.

Auffarth wird sich daran offensichtlich kaum stören. Immerhin hat sie zuletzt mehrfach bewiesen, dass sie im Springen sogar mit den Spezialisten mithalten kann. Diese werden es in Zukunft wohl noch öfters mit ihr zu tun bekommen – auch beim Hamburger Spring-Derby. Auffarth: „Wir machen weiter und gucken, wie es läuft. Wenn die Stute fit und gesund bleibt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir wiederkommen.“