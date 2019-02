Svea Kassan mit dem SVGO mit einem 23:23 zufrieden sein. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)



„Wir hatten den Gegner im zweiten Durchgang komplett im Griff“, bedauerte der SVGO-Trainer Stephan Rix das aus seiner Sicht völlig unnötige Endergebnis. „Letztendlich hatten wir es versäumt, dann auch tatsächlich den Deckel draufzumachen", haderte er vor allem mit der enttäuschenden Wurfausbeute seines Teams.

Allein sechsmal traten seine jungen Damen hoffnungsvoll zum Siebenmeter an, nur zwei davon fanden auch wirklich den Weg ins Netz von Hastedts oberliga-erfahrener Torfrau Berit Rathjen. Die vier verworfenen schlugen ausgerechnet in der ereignisreichen zweiten Hälfte bei drei verschiedenen Werferinnen negativ zu Buche. Ohnehin wirken die Strafwürfe im bisherigen Saisonverlauf eher wie eine Bestrafung des SV Grambke-Oslebshausen als für den verursachenden Gegner, da die Erfolgsquote des Rix-Teams dort bislang bei mageren 54 Prozent liegt. Der Liga-Durchschnitt beträgt 67 Prozent.

Im ersten Durchgang waren es die Gastgeberinnen, die am Jacobsberg meist hauchzart in Führung lagen und einen knappen 13:12-Vorsprung mit in die Halbzeitbesprechung nahmen. Das sollte sich danach schnell ändern, da mit dem 16:15 von Svea Kassan der Landesklasse-Aufsteiger die Initiative übernahm. Der Landesliga-Absteiger aus Hastedt wackelte vor allem, als Franziska Raschdorf, Alina von Leesen und Melina Iordanis (2) nach dem 16:16 innerhalb von sieben Minuten zum 20:16-Vorsprung einnetzten (46.).

Die Gäste brachten ihre Führung aber nicht über die Zeit, „weil wir unsere vielen klaren Chancen nicht genutzt und viele finale Pässe zu ungenau gespielt haben“, monierte Stephan Rix. Daher büßte sein Team selbst die 22:20-Führung ein (57.) und kassierte 30 Sekunden vor Ultimo den überflüssigen Ausgleich. Der SVGO nimmt mit 13:13 Punkten direkt vor dem HC Bremen den siebten Tabellenplatz ein, am Sonnabend empfängt er um 14 Uhr den Vorletzten HSG Cluvenhagen/Langwedel in der Halle an der Sperberstraße.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; von Leesen (6/1), Ruhe (1), Schwenkler (1), Hett, Kassan (4), Bartsch (1), Iordanidis (4/1), Artelt (1), Tesch (2), Czernek (2), Flaig, Raschdorf (1).