Der Horner Kapitän Till Geiler dreht nach seinem Penalty-Tor zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung gegen die Dümptener Füchse jubelnd ab. (Raimund Teetz, frei)

Die Horner feierten einen am Ende glasklaren 12:4-Heimerfolg über den Tabellendritten Dümptener Füchse. Dennoch mussten sie die Tabellenführung vorerst einmal abgeben, denn die Bonner standen gleich zweimal in der Halle und feierten dabei Siege gegen die Gettorf Seahawks (18:8 ) und die Baltic Storms (11:6). Klar, dass damit das Topspiel der Horner am 9. Februar in Bonn bereits vorentscheidenden Charakter besitzt. Eiche zieht an diesem Spieltag auch mit den Bonnern an ausgetragenen Partien gleich, denn am 10. Februar gastieren sie bei den Gettorf Seahawks.

Am Sieg der Horner gegen den die Dümptener Füchse gab es kaum etwas zu bemängeln, auch nicht für das Trainerduo Daniel Teetz und Sina Cordsen. „Wir waren sehr zufrieden. Ich war lange nicht mehr so froh wie nach diesem Spiel“, sagte Teetz. Dabei gab es im ersten Drittel zunächst nur wenig Zählbares. Den fast schon obligatorischen Rückstand (10.) egalisierte Steven Schweiger postwendend, und damit waren die Treffer im Auftaktabschnitt auch schon aufgezählt.

„Trotzdem waren wir zu diesem Zeitpunkt bereits klar die bessere Mannschaft, das war kein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Daniel Teetz. Die Füchse versuchten, die Horner im Verlauf der Partie permanent unter Druck zu setzen, doch dieses Pressing kam den spielstarken Bremern sogar noch entgegen. Allerdings ließen sie dabei zahlreiche gute Tormöglichkeiten liegen.

Das sollte sich im zweiten Drittel ändern. Helge Heitmann und der erneut starke Kapitän Till Geiler per Penalty-Tor sorgten für eine 3:1-Führung, dennoch litt das Horner Spiel extrem unter Konzentrationsschwierigkeiten. Dümpten gelangen drei Tore in Folge, aber eine Auszeit brachte die Bremer wieder in die Spur. Marcel Westermann sorgte für den Ausgleich (33.), Till Geiler und der auffällige Jan Paul Gersdorf erhöhten auf 6:4. Der dritte Abschnitt gehörte komplett den Gastgebern, wobei sie auch von der Verletzung des starken Füchse-Kapitäns Kevin Buckermann profitierten. Letztlich waren die Horner ihren Gästen aber nicht nur spielerisch, sondern vor allem auch physisch überlegen.

„Wir waren topfit und haben immer wieder versucht, das Spiel schnell zu machen“, sagte Teetz. Dümpten spielte nur mit zwei Reihen und auch das Pressingspiel kostete viel Kraft. Die Bremer zogen unterdessen Tor um Tor davon. Marcel Westermann, Finn von Kroge mit drei Treffern, Jan Paul Gersdorf und Noah Ehrenfried mit dem Schlusspunkt zum 12:4 schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Für Daniel Teetz heißt es jetzt, diese gute Stimmung über die spielfreien zwei Wochen zu halten: „Wir müssen die Euphorie mitnehmen in das entscheidende Spiel in Bonn.“ Die Dragons sind zurzeit ebenfalls in bestechender Verfassung und besitzen mit dem tschechischen Erstligaakteur Jan Kolisko einen herausragenden Spieler, der als Torschütze und Vorbereiter gleichermaßen auffällig in Erscheinung tritt. Doch davor ist Daniel Teetz nicht bange: „Gegen Überspieler kommen wir eigentlich immer ganz gut klar.“ Ansonsten kennen sich die Mannschaften bestens und werden mit viel Respekt aufeinandertreffen. Teetz weiß dennoch um die Stärke seines Teams. Und auch trotz des zweiten Spiels am darauffolgenden Tag wird er seine Spieler nicht schonen: „Natürlich wird das eine ganz schwere und harte Partie, dazu noch auswärts. Aber ich gehe davon aus, dass wir am Ende die drei Punkte holen werden.“

TV Eiche Horn: Lizotte, Schaidl; Florian von Kroge, Arne Kerlin, Noach Ehrenfried, Jablonski, Plate, Denis Komarov, Gersdorf, Pavel Komarov, Geiler, Kai Ehrenfried, Meyer-Mews, Finn von Kroge, Per Gerdsen, Eidam, Heitmann, Fliegner, Westermann, Schweiger.