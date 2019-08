Der Bremer Schwimmer Florian Wellbrock in Aktion. (Bernd Thissen/dpa)

Vor knapp zwei Jahren hatte die Sportsenatorin Anja Stahmann alle Bremer Spitzensportverbände und -vereine eingeladen, um die Notwendigkeit für ein „Haus der Athleten“ für den Bremer Sport zu eruieren. Die Resonanz für die Initiative der Senatorin war groß und die Bedarfsabfrage hat gezeigt, dass diese Einrichtung für viele Sportarten unerlässlich ist.

Die davon ausgehende Dynamik und hartnäckige Nachhaltigkeit zur Umsetzung ist in der Politik sicherlich nicht erwartet worden. Peter Gagelmann als Vorstand der Bremer Sportstiftung ist es mit Jörg Wontorra und Thomas Stefes in kürzester Zeit gelungen, ein fertiges Konzept zu erarbeiten, einen Standort und Träger zu finden, sowie die Investition zum Bau aus privater Initiative zu ermöglichen.

Nun kann Bremen als vorletztes Bundesland ein Haus des Athleten erschaffen. Toll ist dabei die Unterstützung der Bremer Wirtschaft. Das hilft ungemein. Was bleibt, sind die Betreuungskosten zu sichern. Es handelt sich dabei um einen Betrag von maximal 200 000 Euro im Jahr. Dies ist aus meiner Sicht die originäre Aufgabe von Bildung und Politik.

Nun ist es an der Politik, diese Unterdeckung als Spitzensportförderung aufzubringen, um eine Sportkultur auch in Bremen zu entwickeln. Geld für eine neue Senatorenstelle ist da. Die braucht Bremen aber nicht. Dann bitte auch die Voraussetzungen schaffen, damit Bremen weiter Sport-Helden wie Florian Wellbrock, Lennard Kämna oder Emma Davidsmeyer hervorbringen kann.

Bremer Kinder zu Sport und Bewegung zu bringen, weil sie Vorbildern aus der Region nacheifern, das ist gut investiertes Geld in die Zukunft unseres Landes Bremen. Auch für die Entwicklung der Sportbetonten Schule Ronzelenstrasse zu einer Eliteschule des Sports ist das Haus der Athleten Grundvoraussetzung. Ohne Internatsplätze wird es keine Eliteschule geben.

Die Wertigkeit des Spitzensports ist in fast allen Bundesländern deutlich höher angesiedelt als in Bremen. Spitzensport kostet Geld. Was das Land Bremen dafür aktuell bereitstellt, reicht nicht aus. Die Sportsenatorin muss mit mehr Budget ausgestattet werden. Nur so können Sportstätten erhalten und ausgebaut werden. Was fehlt, ist ein klares Bekenntnis von Politik und leider auch des Landessportbundes zum Spitzensport in Bremen. Spitze entsteht immer nur aus Breite. Darum ist Spitzensportförderung auch eine Form von Breitensportförderung. Mit dem Haus des Athleten kann ein großer Schritt für Bremen schnell umgesetzt werden. Diese Chance darf nicht verpasst werden.

Zur Person

Unser Gastautor

arbeitet seit 2005 beim Bremer Hockey-Club. Inzwischen ist der gebürtige Hanauer beim BHC als Geschäftsführer, sportlicher Leiter und Cheftrainer der 1. Damen tätig.