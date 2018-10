Losfee Tjalf Hoyer (Koch)

Bremen. Im Pokal geschehen regelmäßig unvorhergesehene Dinge. Und selbst Pokal-Auslosungen scheinen bisweilen dieses angebliche Gesetz zu beachten, demzufolge der Pokal seine eigenen Gesetze hat. So musste am Ende der Auslosung fürs Viertelfinale im Bremer Lotto-Pokal sowie für die beiden Gruppen im Lotto-Masters eingeräumt werden: Die Loskugel, die gleich für das erste Viertelfinale gezogen wurde und den Namen ESC Geestemünde trug, hätte den Namen Leher TS tragen müssen.

Es blieb die einzige Panne des Abends. In der vierten Etage der Sparkassen-Zentrale am Brill erlebten die Vertreter aus den Bremer Fußballvereinen bei der Auslosung für ihren Landespokal und für ihr stets stimmungsvolles Hallen-Turnier nicht nur einen würdigen Rahmen. Sondern auch eine Losfee, die zwar zugeben musste, so etwas noch nie gemacht zu haben, die aber der Sache voll und ganz gewachsen war. Was Tjalf Hoyer, Sänger der Gruppe Afterburner und CSR-Markenbotschafter von Werder Bremen, aus dem Lostopf holte, dürfte niemanden enttäuscht haben, der auf ein Finale zwischen den derzeit mit Abstand stärksten Bremer Amateur-Teams hofft. Zumindest gehen sich der Bremer SV und der FC Oberneuland im Viertelfinale aus dem Weg und haben überdies Heimspiele. Im Halbfinale, das gleich mit ausgelost wurde, kann es ebenfalls kein duell zwischen ihnen geben. Heimspiele haben sie auch. Voraussetzung: Sie siegen im Viertelfinale, und der ATSV Sebaldsbrück unterliegt dort als Bezirksligist wie erwartet dem Bremen-Ligisten SC Borgfeld. Andernfalls hätte der ATSV im Halbfinale Heimrecht.

„Das wäre ein tolles Finale, für den BSV und Oberneuland wäre das einfach traumhaft“, sagte Günter Hermann, Sportlicher Leiter beim FCO. Aber der Weg ins Endspiel wäre alles andere als ein Selbstgänger. Ähnlich äußerte sich Frank Roskosch, Spielleiter beim Bremer SV. „Wir haben Glück, dass wir Heimrecht haben und den FCO erst im Endspiel bekommen können“, sagte er. Aber die Runden bis dorthin müssten ja nun erst mal gespielt werden. Diese widerborstigen Pokalspiele mit ihrem Eigenleben, wer kann sich da schon sicher sein? Zuletzt hatte es mit dem Leher TS sowie dem BSC Hastedt Bremer Pokalsieger gegeben, die nur wenige auf der Rechnung hatten. Sollte es in dieser Saison bis zum Endspiel so laufen, wie es laufen sollte, wird am 21. Mai kein weiterer Überraschungssieger gekürt. Dann spielt Mitfavorit gegen Mitfavorit.