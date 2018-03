Bremen. Die Meisterschaft in der Bremen-Liga wird noch nicht entschieden, aber womöglich erfolgt eine Weichenstellung. In jeden Fall geht es im Duell des Bremer SV gegen den FC Oberneuland an diesem Sonnabend (13 Uhr) um die Tabellenführung. Derzeit belegt der Gastgeber die Spitzenposition, einen Zähler vor dem FCO. Die Partie ist also schon von einer gewissen Bedeutung, und so hatten die Verantwortlichen des BSV in den vergangenen Tagen auch nach einer Lösung gesucht: Um dem Kunstrasen am Hohweg zu entgegen, sollte entweder auf dem Panzenberg gespielt oder die Partie verlegt werden. Doch beide Ansätze scheiterten, es geht also zum Hohweg, und das sorgt für Verstimmung.

„Schade“, sagt Gerd Lenk aus der Sportlichen Leitung des Spitzenreiters. Schließlich würden rund 400 Zuschauer erwartet, und die ließen sich auf dem Kunstrasen deutlich schlechter unterbringen. In sportlicher Hinsicht dürfte die Frage beantwortet werden, ob der BSV nach dem Umbruch im Winter tatsächlich zu alter Stärke findet. Die mageren Siege gegen den VfL (1:0) und Vatan (2:0) lassen keinen endgültigen Schluss zu. Der Gast tritt dagegen mit der Empfehlung zweier klarer Erfolge gegen den Blumenthaler SV (6:0) und die Leher TS (5:1) an.