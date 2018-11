So voll wie an der Alten Försterei wird es beim Singen am Panzenberg sicher nicht werden. So weihnachtlich wohl schon. (Paul Zinken/dpa)

Nun ist es raus: Um 18 Uhr geht am 22. Dezember das Weihnachtssingen des Bremer SV über die Bühne. Unterstützt von einem Kinderchor und Blasmusikern sollen dann zahlreiche Sänger und Sängerinnen den Panzenberg in einen zauberhaften Ort vorweihnachtlicher Festlichkeit verwandeln. Mittlerweile sind sich die Verantwortlichen des BSV sicher, dass zahlreiche Menschen der Einladung folgen werden. Aber ob sie die Marke des Originals knacken? Vor rund 15 Jahren hatten sich einige Fans des 1. FC Union Berlin erstmals zu einem Weihnachtssingen getroffen. Mittlerweile nehmen 28 000 an der Veranstaltung im Stadion An der alten Försterei teil.

So manche Mannschaft muss derzeit auf den ein oder anderen Spieler verzichten. Beim TuS Schwachhausen fehlt sogar der Trainer! Denn derzeit paukt Benjamin Eta für die Trainer-A-Lizenz. Seit Montag drückt der 38-Jährige an der Sportschule Hennef die Schulbank, erst am Freitag geht es wieder zurück in die Heimat. „Ende Januar folgt eine weitere Woche, und dann schließen sich vier Tage Prüfung an“, berichtet Eta. Er ist derzeit der einzige Teilnehmer aus Bremen. Allerdings befindet sich ein alter Bekannter unter den rund 30 Teilnehmern. „Florian Bruns ist auch dabei“, berichtet Benjamin Eta, der in Bremen von seinem Kotrainer Dennis Richter vertreten wird.

Nun hat er es schwarz auf weiß: Feyhat Tuncel darf wieder auf der Bank der SV Hemelingen sitzen. Das Sportgericht hob seine bis zum Ende des Jahres datierte Sperre, ausgesprochen vom Spielausschuss, nämlich auf. Was passiert war? Im August hatten sich Tuncel und Oliver Mönkeberg, Kotrainer des TuS Komet Arsten, am Rande des Landesligaspiels in Obervieland eine Rangelei geliefert. Nun stellte das Gericht fest, dass der Hemelinger Trainer provoziert wurde: „Der wesentliche Teil des Vorfalls ging von Mönkeberg aus.“ Weil sich aber auch Tuncel „unsportlich verhalten hat“, wurde gleichwohl ein Ordnungsgeld in Höhe von 100 Euro verhängt.

Es ist nicht gut, Kristian Arambasic in diesen Tagen auf das große Duell mit dem Bremer SV am 8. Dezember anzusprechen. Der Trainer des FC Oberneuland möchte derzeit nichts hören von dem Topspiel. Er will sich ganz auf die Partie beim TuS Schwachhausen am Sonntag (15 Uhr) konzentrieren – der Tabellendritte knöpfte dem BSV beim 0:0 gerade erst einen Punkt ab. Er gilt also als Herausforderung. Trotzdem beschäftigt sich auch Arambasic zumindest ein bisschen mit dem großen Spitzenspiel. Er sucht nämlich gerade nach einem Fußballplatz, der den FCO in der nächsten Woche auf die Partie am schwer bespielbaren Panzenberg vorbereitet. „Ein nicht optimaler Rasen“, soll es nach Worten des FCO-Coaches sein. Dabei kann sich Kristian Arambasic noch immer nicht mit dem Termin der womöglich vorentscheidenden Partie anfreunden. Er hätte viel lieber im kommenden Frühjahr gespielt, vor „600 Zuschauern“. Das sehen einige Fans so. Die Mehrheit offenbar nicht. In einer Umfrage auf Sportbuzzer.de sprachen sich lediglich 41,5 Prozent der User für eine Verlegung aus; 58,5 Prozent wollen das Spiel am 8. Dezember ausgetragen wissen.

29 Mannschaften

Sportsenatorin Anja Stahmann hat am Dienstag auf der Sportanlage Obervieland einen Kunstrasenplatz mit einer LED-Flutlicht-Anlage eingeweiht. Sie steht jetzt 29 Mannschaften des TuS Komet Arsten sowie den Leistungskickern vom Gymnasium Links der Weser zur Verfügung. Die recht stolzen Kosten von circa 1,05 Millionen Euro hängen vor allem mit der LED-Anlage zusammen. Vorteil: Sie kommt mit deutlich weniger Strom aus. Das Geld für den neuen Platz stammt aus den Verkaufserlösen der aufgegebenen Sportfläche an der Hans-Hackmack-Straße.

Sein Cousin Lukas Höler hätte am Wochenende alles klar machen können, scheiterte aber mit einem Pfostentreffer am Freiburger 2:0 gegen Werder. Jan-Moritz Höler kam beim Bremen-Ligisten Bremer SV dagegen kaum zum Einsatz – und das hat nun Konsequenzen. In der Winterpause wird der 23-jährige Stürmer zum Brinkumer SV wechseln. Dort will Höler zu deutlich mehr als nur fünf Kurzeinsätzen kommen.

Der Titel als Comebacker des Spieltags wird geteilt: Während Boris Koweschnikow beim 7:0 des FC Oberneuland gegen den SC Borgfeld nach siebenmonatiger Auszeit (Kreuzbandriss) eingewechselt wurde und traf, stand Marco Rehling nach einem Innenbandriss sogar in der Startelf der BTS Neustadt. Nach einer elfwöchigen Pause und nur einer Trainingseinheit trat der Verteidiger gegen den SV Werder III an – und hatte seinen Anteil am 2:1-Sieg. Trainer Volker Fahlbusch fasst den Wiedereinstieg des 27-Jährigen mit nur einem Wort zusammen: „Toll“.

Angesichts zahlreicher Ausfälle füllte Iman Bi-Ria den Kader des BSC Hastedt zuletzt öfter mal auf – obwohl der Sportliche Leiter seine Fußballschuhe im Sommer ja eigentlich an den Nagel gehängt hatte. Nach einigen Kurzeinsätzen wurde der 34-Jährige beim 5:1 gegen den OSC Bremerhaven sogar zum Matchwinner, erzielte er nach seiner Einwechslung zwei Tore und legte einen Treffer auf. „Seine Erfahrung macht es aus“, sagt BSC-Coach Gökhan Deli. Er bezeichnet den Sportlichen Leiter als „eigentlich unverzichtbar“. Vermutlich genießt Bi-Ria deshalb auch alle Freiheiten und wird nicht zum Training gezwungen. Im Winter möchte Hastedt trotzdem nachlegen und die Offensive verstärken.

Die 2. Damen des TuS Schwachhausen will am 9. Dezember (9 bis 15 Uhr) in der Halle des TuS Komet Arsten ein besonderes Turnier ausrichten. Das Benefizturnier zugunsten von notruf e.V. trägt das Motto: „Platzverweis für den Missbrauch. Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt im Sportverein“. Diverse Beratungsstellen und Träger, unter anderem der Kinderschutzbund oder eben notruf e.V. stellen sich vor oder legen Broschüren aus. Der Landessportbund wird einen Leitfaden zum Schutz in Sportvereinen vorstellen. Auf Startgeld wird verzichtet. Stattdessen wird um eine Spende gebeten, die auch über einen Tor-Sponsor (Betrag x pro Tor einer Spielerin) erfolgen kann. Für das Turnier haben bereits Damen-Teams vom FC St. Pauli, Jahn Delmenhorst, Komet, Buntentor, VSK Osterholz sowie eine Polizeiauswahl zugesagt. „Unser Ziel ist es, das Turnier jährlich gemeinsam mit anderen Vereinen zu veranstalten“, sagt Eva Gätjen, Mit-Organisatorin vom TuS Schwachhausen.