Am Sonnabend gewannen die Schwachhauser mit 3:0 bei Schlusslicht Marienthaler THC und setzten ihre Klettertour in der Tabelle weiter fort. Dominik Glatzel sorgte für die frühe Führung (11.), die gegen schwache Hausherren bis zur Pause nur ein Mal kurz in Gefahr geriet. Die einzige brenzlige Situation der gesamten Partie entschärfte jedoch Routinier Caspar Plump, als er einen hoch geschossenen Eckball auf der Linie abwehrte.

Für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste zeichnete Paul Deitschun mit dem 2:0 (42.) verantwortlich. Nach zwei Zeitstrafen gegen Marienthal (49./51.) machte Nicolás Hartung mit dem 3:0 (59.) den Erfolg perfekt. In einem Spiel auf insgesamt schwachem Niveau waren die Marienthaler mit dem Ergebnis noch gut bedient – vor allem angesichts des starken Chancenübergewichts der Bremer, die an diesem Sonntag den Tabellenzweiten DHC Hannover empfangen. Ab 11 Uhr wird an der Bürgermeister-Spitta-Allee aber eine Steigerung nötig sein, um die Erfolgsserie fortzusetzen.

Club zur Vahr: Hainke, Noodt; Abée, Arceo, Boehme, Deitschun, Dräger, Fischer, Glatzel, Grellmann Lomans, Krause, Petersen, Soruco Illanes, Wünsch.