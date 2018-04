Immer gut für einen Treffer: Rabea Neßlage kann die gegnerische Abwehr immer wieder in Bedrängnis bringen. (Hansepixx)

Bremen. Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen reißen auswärts einfach keine Bäume aus. Ihre Auswärtsbilanz bleibt nach der enttäuschenden 19:22 (7:12)-Niederlage beim Tabellennachbarn TG Nürtingen weiter ernüchternd (4:22 Punkte).

Und so heißt es weiter warten. Mit diesem Ergebnis können die Grün-Weißen den Klassenerhalt immer noch nicht feiern. „Uns fehlt einfach nur ein Punkt", erklärt Werders Trainer Florian Marotzke, dessen Team zwei Spiele vor dem Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Vorletzten HSG Hannover-Badenstedt aufweist. Da die Niedersachsen aber noch zu drei Spielen antreten müssen, reicht das aktuelle Polster eben noch nicht für einen sicheren Platz aus.

Trotzdem peilt Florian Marotzke aus den letzten beiden Partien der Saison am Sonnabend zu Hause in Bremen gegen den Tabellennachbarn Trier und eine Woche später beim Tabellenzweiten Kurpfalz sogar vier Zähler an. Schließlich hat sich seine Mannschaft in seinen Augen achtbar geschlagen.

Dabei hätte Werders Gegner Nürtingen fast den Abstiegskampf in der Liga vorzeitig beendet, als der Verein wenige Tage vor der Begegnung gegen Werder Bremen eine Frist bis zum 1. Mai ausrief, um eine Etatlücke für die kommende Saison zu schließen. Ansonsten müsse die Mannschaft aus der zweiten Liga zurückgezogen werden. Der Hilferuf hatte offenbar Erfolg. „Die melden wieder zur zweiten Liga“, sagt Florian Marotzke aus tiefster Überzeugung.

Werders Trainer hatte mit seiner Mannschaft zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen neuen Weg beschritten und war mit ihr einen Tag früher nach Baden-Württemberg angereist, um nach einer gemeinsamen Übernachtung in Würzburg ausgeruht und dementsprechend erfolgshungrig in die Partie zu gehen. „Wir wollten für die Zukunft testen, wie wir auswärts besser spielen können“, erklärte der Coach. „Sowohl in Gröbenzell als auch in Nürtingen waren wir dadurch fünf Prozent besser“, glaubt der Bremer Trainer.

Davon war jedoch im Angriff nicht viel zu sehen. Der präsentierte sich gegen Nürtingen in einer schwachen Verfassung. Das galt vor allem für das Rückraum-Zweigestirn Merle Heidergott und Isabelle Dölle, das zusammen nur einmal ins Schwarze traf. So selten hatte das torreichste Rückraum-Tandem der Liga (insgesamt 302 Tore) in dieser Saison noch nie getroffen. „Unsere Trümpfe haben diesmal nicht gestochen“, meinte Florian Marotzke relativ gelassen und räumte seiner Torfabrik eine Auszeit ein. Er versuchte, die ausgebliebene Torgefahr im linken Rückraum mit Jennifer Börsen wettzumachen, die über 40 Minuten eine gute Leistung zeigte. Das täuschte aber nicht darüber hinweg, dass die Gäste damit nach dem 18:18 in Hannover-Badenstedt (Oktober 2017) die zweitwenigsten Treffer der laufenden Saison erzielt haben – bei einem normalerweise üblichen Schnitt von über 27 Treffern.

Dafür überzeugte die Bremer Abwehr zum zweiten Mal infolge mit einer ausgezeichneten Leistung. „Auch wenn das Endergebnis für uns ein kleiner Rückschlag ist, haben wir sehr gut verteidigt“, lobte Florian Marotzke die konzentriert zupackende Defensive.

Seine Mannschaft war mit 6:12 schlecht ins Spiel gestartet (25.), sie saß ihrem Gegner beim 11:12 von Rabea Neßlage aber schon wieder fest im Nacken (37.). Die Entscheidung fiel nach dem 14:15-Anschlusstreffer von Lena Thomas (45.), als Werder sechs Minuten nicht ins Schwarze traf und Nürtingen auf 19:15 davonzog.

SV Werder Bremen: Meyer, Anschütz; Heidergott (1), Thomas (1), Mehrtens, Jannsens (2), Heilmann, Neßlage (3), Osterthun (1), Dölle, Börsen (3), Otto (8/3), Döpke