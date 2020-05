Malaika Mihambo

Weitsprung-Weltmeisterin glaubt an Olympia-Chance 2021

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat sich mit der Verschiebung der Olympischen Spiele inzwischen arrangiert. Als Gewinnerin der WM in Doha hätte sie in diesem Sommer auch in Tokio zu den Gold-Kandidatinnen gezählt.