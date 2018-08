Muskelspiel im Wasser: Der Bremer Florian Wellbrock gewann bei der Schwimm-EM in Glasgow den Titel über 1500 Meter Freistil. (Ian Rutherford/dpa)

Herr Wellbrock, Europameister über 1500 Meter Freistil in Weltjahresbestzeit: Wie fühlt sich das an?

Florian Wellbrock: Ich freue mich tierisch über diese Goldmedaille. Europameister auf so einer Strecke ist ja nichts Schlechtes. Damit kann sich nicht jeder brüsten. Und dann noch mit neuer Bestzeit und deutschem Rekord das Ganze zu feiern, ist natürlich gigantisch.

Das ist wirklich das Größte. Als Sportler stellt man sich ja oft vor, dass man auf Platz eins schwimmt, dass man sich auf die Leine setzt. Das ist ein Moment, auf den man lange hinarbeitet, für den man auf so vieles verzichtet, um das mal erleben zu dürfen. Jetzt war es so weit – und das macht mich unheimlich stolz.

Und auf Position vier komme ich jetzt schon. Das ist für mich eine Riesen-Ehre, mit solchen Leuten in einer Liste zu stehen.

Auf jeden Fall war jede Menge Spannung da, und Nervosität auch. Im Vorstartzelt, wo sich die acht Sportler fürs Finale versammeln, hat die Luft richtig geknistert. Und die Stimmung in der Halle war echt mega. Was mich etwas überrascht hat, denn da gehen nur knapp viereinhalbtausend Leute rein. Letztes Jahr bei der WM in Budapest waren es knapp über zwölf. Die Viereinhalbtausend in Glasgow machen aber genauso viel Betrieb wie die Zwölftausend in Budapest. Das hat richtig Spaß gemacht.

Nach 800, 900 Metern habe ich gemerkt, dass weder vom Ukrainer (Michailo Romantschuk, Anm. d. Red.) noch vom Italiener (Gregorio Paltrinieri) eine Attacke kommt. Das habe ich genutzt, um mich etwas abzusetzen. Den Vorsprung habe ich auch gebraucht, da ich wusste, dass der Ukrainer nach hinten raus noch mal richtig schnell wird – und es wurde dann ja auch noch mal eng. Am Ende ging es dann mehr über den Kopf als über die Arme. Das war das härteste Rennen meines Lebens – es tat einfach nur höllisch weh.

Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das alles zu realisieren und zu verstehen, was da passiert ist.

Mein früherer Bremer Trainer und Lehrer Gerhard Hasler war vor Ort. Und meine Eltern waren auch in der Halle. Es war ein sehr bewegender und schöner Moment, als sie mich nach dem Rennen mit Tränen in den Augen in Empfang genommen haben. So oft sehe ich meine Eltern ja auch nicht.

Oh ja, jede Menge. Allein über Nacht habe ich 1300 neue Follower auf Instagram bekommen. Und gefühlt haben mich zigtausend Nachrichten erreicht, auch aus Bremen. Viele meiner alten Klassenkameraden (von der Sportbetonten Schule Ronzelenstraße; Anm. d. Red.) haben mitgefiebert. Sie haben sich das Rennen angeschaut und mir zum Teil Bilder vom Livestream geschickt, wie ich gerade schwimme.

Der Andrang ist tatsächlich riesig. Ich durfte am Montagmorgen zum ersten Mal ein Liveinterview mit der ARD machen, das war sehr, sehr schön. Zeitungen aus ganz Deutschland kontaktieren mich und wollen alle etwas von mir. Es ist schwierig, das alles unterzubekommen. Heute ist eigentlich mein freier Tag, am Dienstag geht‘s ja schon mit den 800 Kraul weiter. Ich muss fokussiert bleiben, Wellness machen und mich entspannen, um fit zu sein für den Vorlauf. Ich hoffe, dass über die 800 am Ende dann ein ähnliches Ergebnis rumkommt. Ich bin da guter Dinge.

Im Freiwasser kann immer ein bisschen mehr passieren als im Becken. Man muss sich überraschen lassen, was am Tag X passiert. Aber eine Medaille ist definitiv möglich, wir sind gut aufgestellt. Und es wäre doch ein Hammerabschluss, dort gemeinsam mit meiner Freundin auf dem Treppchen zu stehen …

Zur Person

Florian Wellbrock (20)

hat bei der Schwimm-EM in Glasgow in Weltjahresbestzeit den Titel über 1500 Meter Freistil gewonnen. Der gebürtige Bremer wechselte im Sommer 2014 von der Sportbetonten Schule Ronzelenstraße zum Sportclub nach Magdeburg, wo er zurzeit auch eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann absolviert.

