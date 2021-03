Das neue Auto von Weltmeister Lewis Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas: Der Mercedes-AMG F1 W12 E. Foto: -/MediaPortal Daimler AG/dpa (- / dpa)

Wie die Silberpfeile bei der Präsentation des neuen Wagens im englischen Brackley bekanntgaben, soll damit weiterhin ein Zeichen für den Einsatz des Teams für mehr Vielfalt und Integration gesetzt werden. „Dieses Thema bleibt also auch in den kommenden Jahren weiterhin in unserem Fokus, dann werden wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in den vergangenen Monaten gelegt haben“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Das neue Auto mit dem vollständigen Namen Mercedes-AMG F1 W12 E Performance ist eine Weiterentwicklung des Wagens aus der Vorsaison. Veränderungen gibt es aufgrund eines neuen Reglements bei der Aerodynamik, auch einige silberne Farbakzente bei der Lackierung sind neu. „Die Spannung steigt immer weiter und jetzt kann ich es kaum noch erwarten, mit dem W12 auf die Strecke zu fahren“, sagte der Brite Hamilton. Der 36-Jährige war im Vorjahr durch seinen Titel Nummer sieben mit dem bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher gleichgezogen. Das fünfte Jahr nacheinander bildet Hamilton mit dem Finnen Valtteri Bottas auch 2021 das Fahrerduo beim Branchenprimus.

Mercedes hatte in den vergangenen sieben Jahren alle WM-Titel bei den Fahrern und Konstrukteuren gewonnen. Das Werksteam geht auch als großer Favorit in die am 28. März in Bahrain beginnende Rekordsaison mit derzeit geplanten 23 Rennen. Zuvor stehen im Wüstenstaat vom 12. bis 14. März die einzigen offiziellen Testfahrten auf dem Programm.

Wolff teilte am Rande der Wagen-Vorstellung zudem mit, dass er sich in Winterpause mit dem Coronavirus infiziert hatte. „Wir hatten Glück und keine oder nur milde Symptome. Es gibt noch ein paar Folgen, man kann nicht trainieren wie vorher. Aber das wird vorübergehen“, sagte der 49 Jahre alte Österreicher.

Die Infektion sei bereits überstanden, allerdings hätten sich dadurch auch die Vertragsverhandlungen mit Weltmeister Lewis Hamilton verzögert, berichtete Wolff. Der 36 Jahre alte Brite Hamilton hat jedoch längst für dieses Jahr unterschrieben und geht als Favorit in die Ende März in Bahrain beginnende Saison.

