Stefan Buben konnte die fünffache Weltmeisterin Yana Kostenko begrüßen. (Privat, frei)

Dieser Kontakt brach niemals ab , immer wenn es ihr möglich war, besuchte Yana ihren deutschen Trainer und war im ständigen Kontakt mit Buben- trotz exzellenter Heimtrainer in Moskau /Russland war ihr Bubens Rat und Einschätzung immer enorm wichtig - kein Wunder also , dass ihre Karriere so erfolgreich verlief- insgesamt konnte Yana fünf Weltmeistertitel gewinnen und erkämpfte sich auch bei den Europaspielen 2015 in Baku/Aserbaidschan die Goldmedaille.

Als kleines Dankeschön zum Abschluss ihrer Karriere gab Yana Kostenko jetzt einen tollen Lehrgang für die Villa-Vital-Kampfsportler und zeigte unter anderem ihre Spezialtechnik, den sogenannten-„Ansprunghebel“ im Detail. Alle Teilnehmer waren begeistert vom Können der mittlerweile 32-jàhrigen Ausnahmesportlerin.