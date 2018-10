Ex-Hawaii-Sieger

Weltmeister-Macher: Al-Sultan neuer Triathlon-Bundestrainer

Am Sonntag feierte Faris Al-Sultan mit Schützling Patrick Lange einen historischen Ironman-Triumph. Fünf Tage später ist er neuer Bundestrainer der deutschen Olympia-Triathleten. Offiziell fängt der ehemalige Langdistanz-Champion und Kult-Athlet am 1. November an.