WM-Zweite Janine Kaiser (FR)

Bremen. Am 7. Oktober ist es soweit. Bremen-Marathon 2018. Im vergangenen Jahr war Oliver Sebrantke Zweiter. Nur Zweiter, ist man geneigt zu sagen. Er hatte zuvor sechsmal gewonnen. Er ist der Bremen-Marathon-Mann. Am 7. Oktober wird er nach Lage der Dinge nicht Erster und nicht Zweiter werden können. Er will sich an die Startlinie stellen und wird womöglich irgendwo im großen Läuferfeld landen. Und, auch nach Lage der Dinge, wäre das eine sehr gute Nachricht für den mittlerweile 42 Jahre alten Seriensieger vom LC Hansa Stuhr.

Zur Zeit kann er sich nicht mal allein die Schuhe zubinden. Schultern, Hüfte, Gesäß – überall Prellungen. Alles zerschunden. Der rechte Unterarm: doppelt so dick wie sonst. Er war gebrochen und musste operiert werden. Und, nun ja, selbst diese Zustandsbeschreibung ist noch eine gute Nachricht für Oliver Sebrantke. Der Sturz, der seinen Auftritt bei der Duathlon-WM in Zofingen in der Schweiz beendet hatte, war ein schlimmer Sturz. Beobachter hätten ihn später beglückwünscht, dass er überhaupt noch lebt, berichtet Sebrantke. Seine Freundin Janine Kaiser, selbst eine erfolgreiche Athletin aus Bremen und in Zofingen WM-Zweite in ihrer Altersklasse W 35, sah später den Helm, den ihr Freund auf der Radstrecke getragen hatte. Ein sehr robustes Fabrikat. "Der Helm war völlig Matsch", sagt Janine Kaiser. Ihr Freund war beim Sturz mit dem Kopf gegen einen Findling am Straßenrand geknallt.

Janine Kaiser hatte die Kunde vom Unfall noch während des Rennens erreicht. Sie hatte im ersten Teilabschnitt, einem Zehn-Kilometer-Lauf, die schnellste Zeit ihrer Klasse geschafft, und war auf der 150 Kilometer langen Radstrecke nur von einer Konkurrentin überholt worden. Als dritter Akt sollte ein 30-Kilometer-Lauf folgen. Nach der ersten von drei Runden á zehn Kilometer zog sie jemand vom Orga-Team aus dem Rennen. Ihr Freund sei gestürzt und liege im Krankenhaus.

Die Bremerin wollte abbrechen, ehe sie eine Botschaft des Freundes erreichte: Lauf weiter! Ist nichts Bedrohliches! Und nur wegen dieser Botschaft sei sie dann weitergerannt, sagt sie. Ging die Unterbrechung und die Unordnung in den Gedanken eventuell zu Lasten einer noch besseren Platzierung? Nein, nein, wehrt sie ab. Gefühlt bekam sie im Gegenteil Flügel. Sie habe doch so schnell wie möglich im Krankenhaus sein wollen. WM-Silber im Duathlon, auf dem anspruchsvollen und in der Szene als Kult geltenden Kurs von Zofingen, das sei ihr bislang größter Erfolg, sagt die Athletin, die für die Bremer Triathlöwen antritt.

Im Krankenhaus traf sie in der Eingangstür auf ihren verunglückten Freund, dessen Unterarm man zunächst eingegipst hatte. Ihr Freund hatte gerade zurückkehren wollen zum Wettkampf. So erlebte das Pärchen schließlich eine Geschichte vom Glück im Unglück: Auf die Entwarnung der Ärzte, dass Oliver Sebrantke nichts Schlimmeres, gar Lebensbedrohliches passiert war, folgte die Siegerehrung mit WM-Silber für Janine Kaiser. "Realisieren konnte ich das alles aber erst am nächsten Tag", sagt sie. Zuvor war ihr Freund noch ein zweites Mal ins Krankenhaus gekommen. Der Gips wurde entfernt, der Arm operiert und eine circa 15 Zentimeter lange Metallplatte eingesetzt. Die Operation gestaltete sich dann komplizierter als zunächst angenommen. Wegen der vielen Knochensplitter.

Sebrantke war genau in jener Kurve gestürzt, vor der in der Wettkampf-Besprechung zuvor als der gefährlichsten Stelle des Kurses gewarnt worden war. Eine schmale S-Kurve am Fuß einer steilen Abfahrt. Aussichtsreich platziert, habe er auf der Abfahrt circa 60 Sachen draufgehabt, sagt Sebrantke. Und sei dann mit einem bedenklichen Motto im Kopf den Berg heruntergesaust. Ein alter Rennfahrer-Spruch: Wer später bremst, ist länger schnell. Er bremste so spät, dass er schlingerte. Mit der linken Pedale blieb er in einem Strohballen hängen, schlingerte noch mehr und verlor schließlich die Kontrolle übers Rad.

Inzwischen sitzen Oliver Sebrantke und Janine Kaiser auf einer Terrasse mit schöner Aussicht in den französischen Alpen. In ihrem Urlaub im Anschluss an die WM in der Schweiz wollten der IT-Experte und die Juristin in den Bergen radfahren. Jetzt werden sie stattdessen etwas wandern. Wie es mit dem Radfahren weitergeht, weiß Oliver Sebrantke nicht. Drei Monate müsse er nach seiner Verletzung warten, bis er den Arm voll belasten könne, hätten ihm die Ärzte gesagt. In einem Jahr dann komme die Metallplatte im Unterarm eventuell wieder heraus.

Ob er jemals wieder mit voller Kraft in einen Wettkampf im Duathlon oder im Triathlon gehen könne, sei fraglich. Auf dem Rennrad werden über einen längeren Zeitraum die Unterarme auf den Lenker gelegt. Ob und wie er das künftig machen kann, wisse er noch nicht, sagt der Mann, der Jahr für Jahr Marathon für Marathon rennt und als Triathlet auch schon beim Ironman in Hawaii angetreten ist. Nicht mehr ganz so intensiv? Das wäre dann eher keine Option für ihn. Er sei so ein Ganz-oder-gar-nicht-Typ, sagt er. Gilt irgendwie auch für den nächsten Bremen-Marathon. Den will Oliver Sebrantke dann halt so gut laufen, wie es eben geht.