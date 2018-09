Mit aller Entschlossenheit zum Sieg: Bastian Steger führte den SV Werder sowohl am Freitag in Fulda als auch am Sonntag in Karlsruhe-Grünwettersbach zum Erfolg. Die Nummer eins im Bremer Team gewann alle vier Einzel souverän. (Frank Koch)

Karlsruhe. Nach seiner Deutschland-Tour am vergangenen Wochenende ist der SV Werder in der Tischtennis-Bundesliga wieder auf Kurs. Zwei Tage nach dem umkämpften 3:2-Erfolg beim TTC Fulda-Maberzell nahm die Mannschaft von Trainer Cristian Tamas am Sonntag in Karlsruhe auch die Hürde ASV Grünwettersbach mit 3:1 und hat sich für die unerwartete 0:3-Auftaktniederlage gegen Bad Königshofen endgültig rehabilitiert.

"Das waren zwei ganz wichtige Siege für uns", sagte Cristian Tamas vor der langen Rückreise nach Bremen. Werders Coach räumte ein, dass nach der Heimpleite gegen Bad Königshofen sehr großer Druck auf seinem Team lastete. Schließlich hatten auch die Verantwortlichen des Klubs erklärt, dass sie sich am Ende der Bundesliga-Hauptrunde zu den Anwärtern auf einen der vier Play-off-Plätze zählen.

Jetzt, nach drei Begegnungen in der neuen Saison, ist bei Werder die Zuversicht zurückgekehrt. Was nicht ausschließlich, aber in besonderem Maße an Bastian Steger liegt: Die Bremer Nummer eins agierte wie in Fulda bärenstark und gewann erneut souverän seine beiden Einzel. Diesmal allerdings musste er gegen den Inder Sathiyan Gnanasekaran einen Satz abgeben. Im Spaß sprach Tamas gegenüber Steger deshalb von einer Enttäuschung – im Ernst lobte er den Matchwinner aber in den höchsten Tönen. "Die Spiele waren knapper als die Ergebnisse vermuten lassen, Basti hat in den entscheidenden Momenten die Nerven bewahrt", sagte Tamas.

Dabei war die Ausgangslage für den 37-Jährigen nicht leicht. Im ersten Einzel hatte sein Teamgefährte Hunor Szöcs gegen Gnanasekaran trotz harter Gegenwehr ein 1:3 kassiert, sodass Steger gegen seinen Angstgegner Bojan Tokic fast schon zum Erfolg verurteilt war. Beide Akteure kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Saarbrücken und aus unzähligen gemeinsamen Trainings in Düsseldorf aus dem Effeff. Doch diesmal dominierte der Werderaner und sorgte für den Gleichstand.

Auch gegen den ASV-Neuzugang aus Indien präsentierte sich Steger von seiner besten Seite. Gnanasekaran hatte gerade bei den Asienmeisterschaften für Furore gesorgt. Die Grünwettersbacher hofften darauf, dass er diesen Rückenwind in seinem ersten Bundesliga-Einsatz nutzen würde. Gegen Szöcs schaffte er das, gegen Steger nicht mehr. Allerdings verlief auch das Spitzeneinzel ausgeglichen, denn beim Stand von 1:1 Sätzen stand das Duell beim 8:8 im dritten Durchgang auf des Messers Schneide. Mit drei Punkten in Folge legte Steger den Grundstein zum Sieg, den er im vierten Satz nach erneut knapper 8:7-Führung einfuhr.

Hunor Szöcs war gegen Gnanasekaran, den er bereits einmal bezwungen hatte, gar nicht weit weg von einem Erfolg. "Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Hunor den ersten Satz nach 5:0- und 10:8-Führung schon für sich entschieden hätte", sagte Cristian Tamas. Der Rumäne nutzte den Vorsprung jedoch nicht, sodass das 11:4 im zweiten Durchgang nur den zwischenzeitlichen Ausgleich statt die 2:0-Führung bedeutete. Im entscheidenden vierten Satz hatte Szöcs dann gleich mehrfach Pech. Er egalisierte zwar die Rückstände von 6:10 und 10:11, doch ein strittiger Ballwechsel führte schließlich zum Matchverlust. Damit war die dritte Saisonniederlage des Rumänen in seinem dritten Einsatz perfekt. Dennoch lobte ihn sein Trainer. "Beim Saisonauftakt in Bremen hat Hunor schlecht gespielt, aber die letzten beiden Auftritte verliefen sehr unglücklich." Nun brauche Szöcs nur noch das ersehnte Erfolgserlebnis.

Bei Gustavo Tsuboi, Werders brasilianischem Neuzugang, ist am Sonntag dagegen der Knoten geplatzt. Endlich feierte der 33-Jährige seinen ersten Bundesliga-Sieg für Werder – und das immerhin gegen den deutschen Nationalspieler Ricardo Walther. Der hatte im ersten Satz sogar mit 10:8 geführt, doch dank seiner guten Aufschläge drehte Tsuboi das Spiel noch. "Das ist für ihn ein echter Befreiungsschlag", sagte Tamas. Auch Teammanager Sascha Greber freute sich mit dem Brasilianer. "Er hat seine Kampfkraft im entscheidenden Moment gezeigt und bewiesen, über welches Potenzial er verfügt." Nach der überzeugenden Vorstellung von Tsuboi blieb den Bremern damit das Schlussdoppel erspart, mit dem sie am Freitag das 3:2 in Fulda erzielt hatten.