) für riesigen Jubel auf grün-weißer Seite und große Erleichterung bei Werder-Trainer Björn Dreyer. „Wir hätten einfach unsere Torchancen besser nutzen müssen“, haderte er, „dann wäre diese Begegnung vermutlich schon viel früher entschieden gewesen.“

Während der „vermutlich besten Halbzeit der bisherigen Spielzeit überhaupt“ (Dreyer) war der grün-weiße Nachwuchs von Beginn an überlegen und kombinierten sich in munterer Serie bis in die gefährliche Zone der harmlosen Gastgeber hinein. Dort allerdings verließ die Kicker entweder der Mut, sie trafen falsche Entscheidungen oder hatten schlicht Pech. Nach einer gelungenen Kombination über das gesamte Spielfeld traf Kozica ins Tor des JFV – wurde allerdings berechtigt wegen Abseits zurück gepfiffen. Dazu kamen noch zwei Lattentreffer, zwei Weitschüsse, die ihr Ziel nur denkbar knapp verfehlten oder eine prima Aktion von Werder-Angreifer Kozica, die JFV-Keeper Pepe Haedcke glänzend parieren konnte.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit schöpften die Hausherren noch einmal Hoffnung, weil die Gäste nun etwas nervöser agierten, sie den Spielrhythmus zu verlieren drohten und Bremerhaven nun etwas gradliniger nach vorne agierte. „Typisch für so ein Spiel wäre gewesen“, übte sich Dreyer in zurückhaltendem Zynismus, „wenn Bremerhaven auch noch in Führung gegangen wäre.“ Die Chance dazu hatte das Team, JFV-Mittelstürmer Keanu Rogmann scheiterte allerdings mit einem fulminanten Fernschuss am Pfosten des Bremer Gehäuses (55.). Nur wenige Augenblicke später belohnte sich das Team von Björn Dreyer dann allerdings im Anschluss an eine wunderbare Kombination mit gleich zwei Doppelpässen mit dem verdienten Siegtreffer.

SV Werder Bremen: Grimpe; Richter, Ney, Kasper, Schwarz, Topp, Müller, Kozica, Tepe, Miesner, Chiarodia