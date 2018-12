Partystimmung in der Werder-Halle: Die Zweitliga-Handballerinnen feiern ausgelassen ihren Sieg über Mainz. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Dominic Buttig schwebte nach dem 25:23 (11:15)-Heimsieg in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen über den FSV Mainz 05 auf Wolke sieben. Der Cheftrainer des SV Werder Bremen auf Probe strahlte, strahlte und strahlte. Ganz so, als wolle er damit die ganze Stadt bei regnerischem „Schietwetter“ auf einmal glückselig erleuchten. „Über solch eine Mannschaft und solch einen Kampfgeist kann man als Trainer einfach nur glücklich sein“, platzte es aus ihm förmlich heraus. Kein Wunder, schließlich hatte sein SVW im zweiten Durchgang einen 11:16-Rückstand umgebogen und damit den Tabellenvierten zum vierten Mal in vier Zweitliga-Jahren erfolglos nach Rheinhessen zurückgeschickt.

Wichtig war der Bremer Sieg im letzten Heimspiel des Jahres vor allem deshalb, weil er den Grün-Weißen im Abstiegskampf einige Luft bescherte. Zum gegnerischen Trainer Thomas Zeitz passte dagegen der Trikotaufdruck „Meenzer Dynamites“ wie die Faust aufs Auge, denn der Mainzer schien nicht nur innerlich der Explosion nahe. „Mit unserer Qualität dürfen wir hier solch ein Spiel nicht verlieren“, dozierte er frustriert. Werders Spielerinnen waren in einer fulminanten zweiten Hälfte anderer Meinung. Sie schoben den Mainzer Siegeshoffnungen vor allem mit nur sechs Gegentoren in den finalen elf Minuten den entscheiden Riegel vor.

Los ging es jedoch schon direkt nach der Pause in der Abwehr, in der der SVW auf den Halbpositionen deutlich früher attackierte und in der die Vorgezogene Jana Schaffrick das Aufbauspiel der Mainzerinnen extrem erschwerte. „Wir wollten unbedingt früher raus, den Gegner rechtzeitiger stören“, erklärte die gute Mittelangreiferin Rabea Neßlage den Wandel. Hinter der Abwehrreihe stand mit Marie Andresen zudem eine starke Torfrau, die den Gästen mit ihren Paraden den letzten Nerv raubte und zwischen dem 18:19 und 23:20 mit zwei gehaltenen Strafwürfen großen Anteil an der geglückten Wende hatte. „In solchen Situationen verlasse ich mich nicht nur auf die Wurfbilder der Gegner, sondern auf mein Bauchgefühl“, sagte die Torfrau. Für ein noch besseres Bauchgefühl bekam sie als „Spielerin des Tages“ eine Tüte Schokolade zum Naschen oben drauf.

Jennifer Börsen machte es auf Bremer Seite besser als die Gäste und traf vom Siebenmeterpunkt zum ersten Ausgleich (19:19) nach 42-minütigem Rückstand. Birthe Bargers Konter zum 20:19 drehte das Spiel anschließend komplett. „Mainz war beim Zeitspiel nur noch ein Pass übrig geblieben, deshalb bin ich mit vollem Risiko gestartet“, sagte die Linkshänderin schmunzelnd, die später auch noch auf 23:20 erhöhte (56.). Am Ende ließen sich die Gastgeberinnen auch nicht von einer offenen Mainzer Abwehr aus dem Konzept bringen.

Werders Plan B wie Buttig auf der Trainerbank scheint sich also mit diesem Spiel weiter zum Plan A zu entwickeln. Er holte in den vergangenen drei Begegnungen gegen schwierige Gegner 4:2 Punkte. „Der Beurteilungszeitraum ist noch nicht vorbei, außerdem gehören dazu noch viele andere Puzzleteilchen“, betonte Werders Koordinator Leistungssport, Patrice Giron, trotz Buttigs bisheriger Bilanz. Werders Handball-Chef Martin Lange ließ sich diesbezüglich ebenfalls nicht in die Karten schauen. „Das müssen wir in Ruhe analysieren, nicht direkt unter dem Eindruck solch eines Erfolges.“

SV Werder Bremen: Andresen, Meyer, Anschütz; Heidergott (4), Schaffrick (2), Thomas (1), Mehrtens (1), Janssens (1), Heinrich (3), Neßlage (1), Osterthun (1), Selmeci, Börsen (8/4), Barger (2), Otto (1)