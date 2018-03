Werders Mann des Tages hatte keine Zeit zu verlieren. Bastian Steger lag schon auf der Massagebank, als er das 3:1 seiner Mannschaft über den Post SV Mühlhausen kommentierte. „Es war ein wichtiger Sieg, der uns im Kampf um die ersten vier Plätze im Rennen hält“, sagte die Nummer eins, die mit ihren beiden Einzelerfolgen am Sonntag den Löwenanteil am doppelten Punktgewinn hatte. Warum die Zeit drängte, leuchtete ein: Schon an diesem Dienstag steht Werder in der Tischtennis-Bundesliga das nächste Endspiel bevor – um 19 Uhr beim Tabellenzweiten TTC Fulda-Maberzell. „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, flachste Steger und genoss seine Massage.

Auch Cristian Tamas war erleichtert. „Bei einer Niederlage wäre die Saison für uns gelaufen gewesen“, sagte der Trainer. Während er mit seiner Mannschaft hochzufrieden war, ärgerte er sich aber über das Ergebnis aus Saarbrücken. Der heimische 1. FC, ein Werder-Konkurrent um die Playoff-Runden-Plätze, brachte Spitzenreiter Düsseldorf mit dem 3:1 die dritte Saisonniederlage bei. In der Vorwoche war der Rekordmeister beim 3:0 gegen Werder noch mit Timo Boll aufgelaufen – am Sonntag verzichtete der Klub auf seinen Topstar.

Steger war im hochklassigen Duell mit Mühlhausen der entscheidende Akteur. Und brillierte erneut als großartiger Kämpfer. Der 36-Jährige stand im Eröffnungseinzel gegen Daniel Habesohn schon vor einer Niederlage, als er im fünften Satz mit 3:8 in Rückstand lag. Doch Stegers Stärke ist nun mal der Glaube an sich selbst bis zum letzten Ballwechsel. Und so leitete er eine an Dramatik nicht zu überbietende Schlussphase ein und schaffte tatsächlich noch die Wende. Steger glich zunächst aus, wehrte danach zwei Matchbälle ab, vergab aber auch deren vier, bevor er den fünften zum 17:15 verwandelte. „Wenn dieses Einzel weggeht, sieht's am Ende vielleicht ganz anders aus“, sagte Steger und war sich der Bedeutung seines Sieges natürlich bewusst.

Szöcs feiert Sieg unter Freunden

So konnte Hunor Szöcs mit einer Führung im Rücken ins Duell der derzeit besten Rumänen mit Ovidiu Ionescu gehen. Das Pikante: Ionescu gehört seit Jahren zur Bremer Trainingsgruppe von Cristian Tamas, sodass sich die dick befreundeten Nationalspieler aus dem Effeff kennen. Und obwohl der Mühlhausener bis Sonntag noch die viertbeste Liga-Bilanz (inzwischen 12:8 Siege) aufgewiesen hatte, zog er in den Trainingsvergleichen mit Szöcs (jetzt 8:7) häufiger den Kürzeren als umgekehrt.

Auch am Sonntag sollte Szöcs das bessere Ende für sich haben. In einem begeisternden Spiel mit schnellen, hart geschlagenen und langen Ballwechseln setzte sich der Werderaner mit 3:2 durch, nachdem er einen ganz schweren Moment hatte überstehen müssen. Im zweiten Satz hatten die Unparteiischen schon auf 11:7 für Szöcs entschieden – es wäre seine 2:0-Satzführung gewesen –, als auf Intervention von Szöcs selbst der letzte Punkt zurückgenommen wurde. Ionescu hatte einen Netzaufschlag serviert, und statt Punkt für Werder lautete die richtige Entscheidung: Wiederholung des Aufschlags. Es kam, was in so einer Situation kommen musste: Szöcs vergab alle drei Satzbälle, danach weitere und verlor mit 14:16.

Als der Bremer anschließend auch den dritten Durchgang mit 7:11 abgab, schien sein Schicksal besiegelt. Doch mittlerweile ist der 25-Jährige so gereift, dass er auch in schwierigen Lagen kühlen Kopf behält. Szöcs spielte mutig weiter, gewann den vierten Satz und dominierte den fünften. Mit einem Fehlaufschlag beendete Ionescu das Match – Werder führte mit 2:0.

Im dritten Einzel des Tages wurde Omar Assar seiner Favoritenrolle dann nicht gerecht – ein weiteres Indiz für die Ausgeglichenheit beider Teams. Der Ägygpter ließ sich von Lubomir Jancarik dessen Spiel aufzwingen und unterlag glatt mit 1:3, sodass es einmal mehr auf Bastian Steger ankam. Und der Routinier erfüllte gegen Ionescu alle Erwartungen, obwohl er den ersten Satz sogar noch abgegeben hatte.