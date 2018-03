Minute mit Verdacht auf Bruch des Handgelenks ausgewechselt werden musste.

Der weitere Spielverlauf ist relativ schnell erzählt, bei widrigen Bedingungen gingen die Bremer Gäste nach einem Eckball durch ein Eigentor der Gastgeber verdient in Führung (18. Spielminute). Auch im Anschluss dominierte das Dreyer-Team Ball und Gegner, ließ allerdings mehrfach die Chance zum 2:0 liegen. "Eigentlich hatte Surheide im gesamten Spiel nicht eine einzige echte Torchance", lobte Dreyer vor allen Dingen seine Defensive, hinter der sich Keeper Louis Lord ebenfalls ein Lob verdiente. Hatte der Nachwuchs-Torhüter in Durchgang eins bereits mehrfach sein Talent unter Beweis stellen können, hielt er zudem in der zweiten Hälfte auch noch einen Foulelfmeter der Hausherren – musste den Nachschuss des kurz zuvor eingewechselten Tuspo-Mittelfeldakteurs Cedric Grün allerdings zum 1:2-Anschlusstreffer passieren lassen (60.). Der Elfmeter wurde verursacht", analysierte der Werder-Trainer, "weil wir auf dem Flügel zu nachlässig waren und die Flanke in den Strafraum zuließen." Kurz nach dem Wechsel hatte Werders Tor-Garant Tom Köppener in gewohnter Manier zum 2:0 getroffen (45.), ein Umstand, den Björn Dreyer in Zukunft noch häufiger erleben möchte: "Wir haben Tom mit einem langfristigen Vertrag an uns gebunden", erläuterte der Trainer, "sein Talent hat ihn über Bremens Grenzen bereits bekannt gemacht, aber wir wollen ihn um jeden Preis halten." Trotzdem Werder an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise zieht, hat der Trainer keine Sorge, dass die Youngster bis Saisonende auch nur ansatzweise ohne Motivation in ein Spiel hinein gehen könnten. "Wir denken von Spiel zu Spiel", bemühte Dreyer schmunzelnd eine uralte Floskel, "und sehen jedes Spiel als eine neue Herrausforderung an, die wir in jedem Fall erfolgreich bestehen wollen."

SV Werder Bremen: Lord; Karagöz, Widiker, Tunc, Köppener, Nouwame, Sultani, Eida, Mashillaj, Asante, Fenski (eingewechselt: Becker).