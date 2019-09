Landesliga-Handballerinnen feiern 35:30-Sieg gegen klassentieferen SV Grambke-Oslebshausen

Werder Bremen III zieht in die zweite Pokalrunde ein

Östliche Vorstadt. Die Landesliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen III sind in die zweite Runde des Verbandspokals eingezogen. Der 35:30 (17:15)-Erfolg beim klassentie­feren SV Grambke-Oslebshausen hatte es in sich, da bei den Gästen mit der 12/8-fachen Torschützin Lena Korge eine ehemalige Mitspielerin der Grün-Weißen in den Reihen stand.