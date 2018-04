Die Kinder und Jugendlichen des SV Werder Bremen hatten in zwei von drei Gruppen die Nase vorne und konnten sich den Sieg sichern. Der dritte Erfolg ging an die Gruppe vom Martinsclub unter Trainer Inouss Bourai Toure. Bei den Erwachsenen gewannen ebenfalls die Grün-Weißen. Das Highlight des Tages war die Siegerehrung, die durch den Werderaner Theodor Gebre Selassie durchgeführt wurde. Nach der Siegerehrung stand er noch für Autogramme und Fotos bereit.

Inklusionsbeauftragter Christoph Schlobohm vom Bremer Fußball-Verband zog eine zufriedene Bilanz. „Insgesamt gab es in 54 Partien 411 Tore, die ohne die Mithilfe unserer Kooperationspartner nicht zustande gekommen wären. Vielen Dank an dieser Stelle an den SV Werder Bremen, die AOK Bremen/Bremerhaven, Special Olympics in der Person von Susanne Jahn und natürlich Theodor Gebre Selassie.“