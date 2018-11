Er gibt keine Anweisungen mehr: Werder hat sich von Cheftrainer Maximilian Busch getrennt. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Am Wochenende hatten bereits Gerüchte die Runde gemacht, seit Montag ist es amtlich: Der SV Werder Bremen trennt sich von seinem hauptamtlichen Handballtrainer Maximilian Busch. In beiderseitigem Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung, wie es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins heißt. Der erst in diesem Sommer als Nachfolger des entlassenen Florian Marotzke verpflichtete Busch hatte sowohl die Zweitliga-Frauenmannschaft als auch die weibliche B-Jugend des Klubs trainiert.

Konkrete Gründe für die Trennung werden in der Pressemitteilung nicht genannt. Nur so viel: Man habe in den Gesprächen feststellen müssen, „dass es unterschiedliche Auffassungen zwischen Maximilian Busch und uns über die zukünftige Zusammenarbeit im Hinblick auf die Herausforderungen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga gab“, wird Werder-Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald zitiert. Man danke Busch für die engagierte Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Eine kurze Amtszeit

Auch Busch, der am Sonnabend beim Auswärtsspiel in Nürtingen nahe Stuttgart bereits nicht mehr auf der Bank saß, hielt sich bedeckt. An Spekulationen wolle er sich nicht beteiligen, sagte Busch gegenüber dem WESER-KURIER. Und er werde deshalb nichts dazu sagen. Somit bleibt es bei seinem Statement in der Pressemitteilung: „Ich bedanke mich dafür, dass ich die Chance hatte, bei Werder zu arbeiten“, wird der 30-Jährige dort zitiert. „Ich habe mich in der Arbeit mit den Mannschaften sehr wohl gefühlt.“

Es war eine kurze Amtszeit für Maximilian Busch – wie zuvor schon bei seinen Stationen HC Rödertal (1. Liga) und Rosengarten/Buchholz (2. Liga), wo er aus verschiedenen Gründen jeweils nur eine halbe Saison tätig war. Er wolle jede einzelne Spielerin und damit die Mannschaft insgesamt besser machen, hatte der A-Lizenz-Inhaber Busch bei seinem Amtsantritt in Bremen gesagt. Wirklich gelungen ist ihm dies nicht. Im Gegenteil: Unter seiner Regie hatte Werder im vierten Zweitligajahr mit 3:11 Punkten und vier Heimspielen ohne Sieg den schlechtesten Start überhaupt hingelegt.

Weshalb Busch zunehmend in die Kritik geriet – teamintern wie auch bei einigen Zuschauern. Busch wurden taktische Fehler und Schwächen bei der Trainingsgestaltung vorgehalten, dies aber auch mit seiner Unerfahrenheit im Leistungsbereich entschuldigt. Einen spürbaren Riss im Binnenverhältnis zwischen Cheftrainer und Damenteam wie unter Vorgänger Marotzke gab es bis dato jedenfalls nicht. Doch das sollte sich dann grundlegend ändern.

Ausschlaggebend dafür war ein Vorfall bei den Feierlichkeiten nach dem ersehnten ersten Heimsieg gegen Aufsteiger TuS Lintfort in der Nacht vom 10. auf den 11. November 2018. Nach Informationen des WESER-KURIER wurde Cheftrainer Busch auf der Tanzfläche einer Bremer Diskothek knutschend mit einer seiner Spielerinnen gesichtet – und fotografiert. Ein Kuss, mit dem eine Grenze überschritten wurde. Ein Foto, das in der digitalen Welt schnell die Runde gemacht hat. Ein Vorfall, der quasi binnen Sekunden das Arbeits- und Vertrauensverhältnis nachhaltig erschüttert hat.

"Ohne die Pfeife läuft's"

Und der ganz offensichtlich jetzt darin gipfelte, dass Busch vom Verein zunächst abgesetzt und am Montag dann endgültig freigesetzt wurde. Wie tief der Riss ist, belegen auch Einträge und sogenannte Likes auf der Facebookseite der Werder-Handballerinnen. „Ohne die Pfeife läuft's“, hieß es beispielsweise nach dem ohne Busch erzielten Auswärtserfolg in Nürtingen. Ein Kommentar, der unter anderem von einer Werder-Spielerin und aus dem Umfeld der Mannschaft mit dem bekannten „Gefällt-mir-Button“ versehen wurde.

Seit diesem Montag ist Maximilian Busch nun Geschichte bei Werder Bremen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen Co-Trainer Dominic Buttig, der das Team zuletzt schon in Nürtigen zum Sieg geführt hat, Torwart-Trainerin Janice Fleischer und Werders Sportdirektor Patrice Giron die Verantwortung. Letzterer hatte das Team bereits in den ersten beiden Zweitligajahren trainiert, sich dann aber aus Zeitgründen zurückgezogen und als Koordinator für den Leistungssportbereich fungiert.

„Für uns gilt es, in dieser Situation noch enger zusammenzurücken“, sagt Giron. „Daher nehmen wir uns alle in die Pflicht, unseren Teil dazu beizutragen, dass wir in den nächsten Wochen erfolgreich arbeiten können.“ Der 40-Jährige stellt indes auch klar, dass die Rückkehr auf die Trainerbank für ihn aus zeitlichen Gründen „nur temporär“ möglich ist. „Wir sind sehr froh, dass wir so viel Handball-Kompetenz im Verein haben, um kurzfristig reagieren zu können“, sagt Werders Handball-Chef Martin Lange.