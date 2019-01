Deutsche Tischtennis-Pokalendrunde

Werder erhöht auf 2:0 - Ochsenhausen schon im Finale

Jörg Niemeyer

Partystimmung in der Ratiopharm-Arena in Ulm - und die Bremer feiern erst mal kräftig mit. Bastian Steger und Gustavo Tsuboi bringen die Werderaner im Halbfinale gegen den TTC Grenzau mit 2:0 in Führung.