Werder feiert Kantersieg

“ Das allerdings war nach Spielschluss das einzig Negative am Auftritt der jungen Werderaner, ansonsten präsentierten sich besonders die beiden Stürmer Joshua Dudock und Noah Wallenßus in prächtiger Verfassung. Dudock erzielte zunächst den frühen Führungstreffer (8.), Wallenßus legte vor dem Halbzeitpfiff zum 2:0 nach (26.). In der zweiten Hälfte teilten sich die beiden Angreifer das Toreschießen, unterbrochen wurden sie lediglich von einem Eigentor der in sämtlichen Belangen unterlegenen Gäste (52.). „Eigentlich war das sogar das schönste Tor des Tages“, resümierte Fila, „und wenn der Gegner den Ball nicht selbst rein gemacht hätte, wäre Joshua direkt hinter ihm einschussbereit gewesen.“

SV Werder Bremen: Alpert - Chiarodia, Gramberg, Zeqiraj, Johanns, Dudock, Boral, Wallenßus, Lindemann, Alberts, Fobissiè (eingewechselt: Mashollaj, O‘Brian, Maiwaldt, Szarmach).