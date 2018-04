Schwer zu stoppen: Merle Heidergott war mit acht Treffern beste Werferin. (Hansepixx)

Bremen. Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen gehen mit großen Schritten auf den Klassenerhalt zu. Die Grün-Weißen setzen sich zu Hause mit 24:20 (14:11) gegen die FSG Mainz 05/Budenheim durch und blieben damit auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen (5:1 Punkte). Drei Spieltage vor dem Saisonende ist die Abstiegszone nun fünf Plus- und sieben Minuspunkte entfernt, da sich der aktuelle Vorletzte HSG Hannover-Badenstedt noch mit einem Spiel in Rückstand befindet. Genau deshalb will Werders Trainer Florian Marotzke die Sektkorken aber auch nicht verfrüht knallen lassen. „Wir haben ein gutes Polster. Trotzdem ist bis zum Saisonende immer noch alles möglich – wir ruhen uns nicht aus“, sagt Marotzke.

Bei Werder zahlt es sich nun offenbar aus, dass die Verantwortlichen trotz der Niederlagenserie von Ende Januar bis zur Osterpause mit 2:14 Punkten weiter auf Kontinuität gesetzt haben. Denn während die Konkurrenz aus Sachsen Zwickau, Trier oder auch Hannover-Badenstedt auf der Trainerbank Veränderungen vorgenommen hatte, hielt die Bremer Führungsetage am Trainer fest. Florian Marotzke hatte eh gebetsmühlenartig betont, dass es mit seinem Team wieder besser laufen würde, wenn denn nur die unsägliche Verletzungsmisere endlich beendet sei. Und er behielt recht, denn seit der Rückkehr von Jennifer Börsen und Alina Otto ins Team zeigt die Leistungskurve des Tabellenelften wieder nach oben.

Die Gastgeberinnen präsentierten sich gegen den Tabellensechsten vor rund 300 Zuschauern sehr konzentriert und zeigten ein gutes Spiel. „Meine Mannschaft war sehr fokussiert“, lobte auch der SVW-Coach. Dabei war es insbesondere seine Abwehr, die die Pfälzerinnen ausgezeichnet in den Griff bekam. „Wir haben alles versucht, doch Werder hat stark verteidigt“, sah FSG-Trainer Thomas Zeitz den Bremer Sieg als verdient an. Die wichtigste Spielerin war dabei Werders Torfrau Meike Anschütz, die den „Meenzer Dynamites“ die Lunte mit hervorragenden Paraden immer wieder ausknipste. „Meike hat einen großen Anteil am Sieg“, sagte Marotzke.

Weniger als 20 Gegentore hatten die Grün-Weißen in dieser Saison nur ein einziges Mal kassiert: Beim 18:18 am 15. Oktober 2017 in Badenstedt. Dass die Mainzerinnen mit 12:12 Punkten aktuell immer noch auf Platz drei der Auswärtsstatistik stehen, macht Werders Sieg umso wertvoller. Auch, dass die Gäste vor dem Anpfiff im Schnitt knapp 28 Tore geworfen hatten. „Endlich haben wir uns einmal für unsere harte Arbeit belohnt“, atmete Marotzke durch.

Die Ruhe bewahrt

Seine Mannschaft hatte über 4:1 (Merle Heidergott/7.) und 7:3 (Nele Osterthun/9.) den besseren Start erwischt und eine 14:11-Führung mit in die Halbzeitpause genommen. Mainz/Budenheim kam jedoch in der intensiv geführten Abwehrschlacht stark zurück und glich zum 14:14 aus, bevor Rabea Neßlage und Merle Heidergott die fast neuneinhalbminütige Trefferflaute ihre Farben mit dem Doppelschlag zum 16:14 beendeten.

„Da hat meine Mannschaft die Ruhe bewahrt und gezeigt, dass sie wieder da ist“, sagte Florian Marotzke. Durch seine mittlerweile wieder vorhandenen Wechselalternativen konnte er es auch verschmerzen, dass Linkshänderin Isabelle Dölle diesmal im rechten Rückraum ohne Tor blieb. Die Pfälzerinnen blieben bis zum 17:19 dran und kassierten dabei sogar einen Treffer von Merle Heidergott bei Bremer Unterzahl, während Werder in dieser kniffligen Phase selbst ohne Gegentreffer blieb. Als „Heidi“ Heidergott eine Uhrzeigerumdrehung später das 21:17 nachlegte, war der Weg zum Sieg geebnet.

SV Werder Bremen: Meyer, Anschütz; Heidergott (8), Schaffrick (1), Thomas (1), Mehrtens, Jannsens (1), Heilmann, Neßlage (6), Osterthun (1), Dölle, Börsen (4/2), Otto (2), Döpke