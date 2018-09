„Wir haben die Oldenburger Rückraum-Kreis-Achse nicht in den Griff bekommen“, stellte Werders Co-Trainerin Gundel Sporleder nach dem Abpfiff fest. Sie hatte auf der Bank den verhinderten Chefcoach Radek Lewicki vertreten.

In der Tat bereiteten den Gastgeberinnen die ebenfalls sehr jungen und quirligen Huntestädterinnen erhebliche Probleme. Das galt sowohl für den VfL-Rückraum mit der Spielmacherin Cosima Philipsenburg (2 Tore) und den Distanzwerferinnen Toni-Luisa Reinemann (9), Lotta Hoppe (6) und Emma Neumann (5) als auch für die Kreisläuferin ­Jessica Koconrek (3), die zusätzlich noch ­einige Siebenmeter für ihre Mannschaft herausholte.

Mit etwas mehr Glück hätten die Gastgeberinnen in den Schlusssekunden auch einen Strafwurf zugesprochen bekommen können, doch die Unparteiischen werteten ein Foul an der Bremer Außenspielerin Fenja Schulz lediglich als freiwurfwürdig „Das war für die Schiedsrichter keine hundertprozentige Torchance“, klärte Gundel Sporleder auf. Mit der finalen Aktion scheiterte Katrin Friedrich schließlich am Oldenburger Abwehrblock.

Not getan hatte die Niederlage des SV Werder Bremen II nicht. Die Spielerinnen waren, beflügelt durch den klaren Pokalsieg über den ATSV Habenhausen, hoch motiviert ins Spiel gegangen und wollten den Gegner aus einer kompromisslosen Abwehr heraus mit Tempo und raffinierten Spielzügen bezwingen. Auch wenn die Umsetzung nicht immer wunschgemäß klappte, setzten sich die Grün-Weißen nach dem 15:14 (22.) durch die Tore von Marieke Heilmann, Pia Döpke und Renée Tebje auf 18:14 ab (26.).

Dem SVW tat dabei die Hereinnahme von Pia Döpke gut, die in der Begegnung vor allem aus dem Rückraum heraus acht schöne Tore erzielte. Renée Tebje zeigte sich gewohnt kampfstark und holte zusätzlich einige Siebenmeter heraus. Bei einer 19:16-Führung zugunsten des SV Werder Bremen wurden die Seiten gewechselt. Für Werders Zweite gestaltete sich auch der Start in die zweite Hälfte positiv, weil Katrin Friedrich, Marie Majewski und Pia Döpke den Vorsprung auf 22:17 ausbauten (33.). „Danach blieb in unserem Angriff vieles Stückwerk“, monierte Gundel Sporleder. Und weil die Bremer Abwehr ohnehin schon einige Probleme mit den quirligen Oldenburgerinnen hatte, nahm die verhängnisvolle Achterbahnfahrt ihren Lauf. Die Grün-Weißen fielen nach dem Tor zum 23:21 von Pia Döpke auf 23:24 zurück (39.). Nach dem 27:28 drehte der SV Werder den Spieß durch die Treffer von Malin Pods (2) und Marieke Heilmann noch einmal um – 30:28 (48.).

Der Vorsprung hielt nicht einmal 90 Sekunden, nach dem 31:30 von Marieke Heilmann (50.) und dem 32:32 von Fenja Schultz (53.) lief Werder dem Gegner bis zum Abpfiff einem Ein- bis Zwei-Tore-Rückstand hinterher. „Gegen die kleinen, aber sehr wendigen Oldenburgerinnen werden auch noch andere Mannschaften ihre Probleme bekommen“, ist Gundel Sporleder überzeugt. Ihre Mannschaft gastiert am Sonnabend um 17.30 Uhr bei der SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn.

SV Werder Bremen II: Gärdes, Andresen; Majewski (1), Mücke, Pods (3), Schlegel (3), Heilmann (5), Repty, Ferber-Rahnhöfer (1), Schultz (3), Friedrich (5/2), Tebje (5/1), Döpke (8), Hertes.