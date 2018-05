Unterlegen: Werders Verena Volkmer (links) im Kopfballduell mit Jacqueline Klasen. (hansepixx)

Bremen. Carmen Roth ist keine Trainerin der übermäßig harten Worte. Sie legt Wert auf ein faires Miteinander und eine harmonische Verständigung mit ihren Spielerinnen. Was Roth aber angesichts der 2:6 (1:6)-Niederlage bei der SGS Essen erlebte, sorgte für eine Menge Ärger beim Coach von Werders Fußballerinnen – und für einen vergleichsweise heftigen Kommentar. „In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht wie der SV Werder Bremen präsentiert“, meinte Roth zu einer ausgesprochen dürftigen Vorstellung ihres Teams.

Nachher wurde zwar auch davon gesprochen, dass sich die SGS – Tabellenfünfter der 1. Bundesliga und nun seit drei Partien siegreich – in einen Rausch gespielt habe. Auch der Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 hatte für Diskussionen gesorgt. „Er war aus unserer Sicht umstritten und hat der Mannschaft das Genick gebrochen“, fand Carmen Roth nämlich. Aber das alles änderte natürlich nichts daran, dass die Bremerinnen in Essen weit unter ihren Möglichkeiten geblieben waren. Sie gestatteten dem Gastgeber gleich nach zwei Minuten eine erste Chance, die Lea Schüller prompt zur Führung nutzte. Sie waren nicht auf der Höhe, als die SGS – mit der Ex-Bremerin Manjou Wilde angetreten – nach einem Bremer Eckstoß zum Konter ansetzte und durch Linda Dallmann auf 2:0 erhöhte. Und nach dem diskussionswürdigen Foulelfmeter von Sara Doorsoun (Hausicke an Dallmann) brachen dann erst recht die Bremer Dämme.

Ein Freistoß von Doorsoun, bei dem Torfrau Lena Pauels keine gute Figur abgab, sowie der Doppelschlag von Lea Schüller machten das halbe Dutzend voll. Es nutzte Werder angesichts der sechs Essener Treffer natürlich nur wenig, dass Franziska Gieseke zwischenzeitlich auch mal getroffen und auf 1:5 verkürzt hatte. Die Partie war bereits zur Pause entschieden gewesen, und deshalb ging es nur noch um Schadensbegrenzung. „In der zweiten Hälfte haben wir dann ein besseres Gesicht gezeigt“, durfte Carmen Roth später feststellen.

Wobei sich das neue Gesicht in erster Linie auf die Defensivleistung bezog. Um ein Debakel zu verhindern, konzentrierte sich der Gast auf das Spiel gegen den Ball. „Wir wollten kein weiteres Gegentor kassieren“, räumte die Werder-Trainerin ein. Später war allerdings nicht ganz klar, wie sehr ihre Mannschaft auch von einem Gegner profitierte, der angesichts einer 6:1-Führung nicht mehr ganz so viel investierte wie noch vor der Pause. Und letztlich stand ja auch fest, dass es mit dem Gast keinesfalls so weitergehen durfte wie in der ersten Halbzeit. Insofern wollte Roth den zweiten Durchgang auch nicht überbewerten. Trotz des Treffer von Lisa-Marie Scholz – sie traf nach einer Ecke durch Verena Volkmer – geht es nun darum, das Spiel bald zu vergessen.

„Diese Niederlage ist sehr bitter für uns alle, und wir müssen sie so schnell es geht abhaken“, betonte Carmen Roth. Schließlich solle sich das Team „voll auf die kommenden Aufgaben konzentrieren“. Verbessert hat sich die Situation am Tabellenende an diesem Spieltag ja nicht gerade: Der MSV Duisburg (12 Punkte) zog mit einem 2:0 beim neuen Schlusslicht 1. FC Köln (10) an Werder (11) vorbei. Mittendrin – auf dem ersten Abstiegsplatz – liegt noch der USV Jena (10), der mit einem 3:2 in Hoffenheim aber ebenfalls seine Ambitionen unterstrich. Am nächsten Sonntag empfangen die Bremerinnen nun den Tabellenzweiten FC Bayern, ehe dann wohl die Partien in Köln (27.5.) und gegen Hoffenheim (3.6.) für die Entscheidung über Klassenerhalt und Abstieg sorgen. Bis dahin sollte Werder dringend eine andere Mentalität entwickeln und mit mehr Selbstvertrauen antreten als am Sonntag in Essen.