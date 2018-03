Fulda. Cristian Tamas schien eine Vorahnung zu haben, als er nach der unglücklichen Niederlage von Florent Lambiet gegen Ruwen Filus (11:9, 11:9, 9:11, 6:11, 7:11) wie angewurzelt in seiner Trainerbox saß. Der Belgier im Trikot des Tischtennis-Bundesligisten SV Werder hatte ein grandioses Match gespielt, führte mit 2:0 Sätzen und 9:7 Punkten – und verlor dann doch mit 2:3 Sätzen. Es war zwar erst das dritte Einzel der Partie gegen den TTC Fulda-Maberzell, aber es sollte schließlich eine Vorentscheidung markieren. Am Ende unterlagen die Bremer mit 2:3 und besitzen jetzt allenfalls noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Play-off-Runde der besten vier Teams.

Tamas hatte Bastian Steger als Nummer zwei aufgeboten, die das Eröffnungseinzel gegen Jonathan Groth nach großem Kampf mit 3:2 gewann (5:11, 11:5, 11:5, 10:12, 8:11). Es war der erhoffte Start nach Maß für die Gäste. Dann punktete erstmals Wang Xi für die Gastgeber – trotz starker Leistung musste sich Hunor Szöcs mit 1:3 geschlagen geben (11:6, 8:11, 6:11, 7:11). Mit dem überzeugenden 3:1 (11:7, 8:11, 11:4, 11:2) über Groth glich Szöcs im vierten Spiel des Tages zwar zum 2:2 aus, aber im entscheidenden Duell mit Bastian Steger behielt Wang Xi die Oberhand. Das 3:0 sah allerdings wesentlich klarer aus als der Spielverlauf mit dem 11:9, 11:8 und 16:14 war. Steger hatte viel Pech – letztlich wie Werder auch.

„Wenn man so kämpft wie wir, kann man am Ende niemandem einen Vorwurf machen“, sagte Cristian Tamas nach der Partie. Mit nunmehr 18:14 Punkten und 34:31 Spielen brauchen die Werderaner als Tabellenfünfter schon ein Tischtennis-Wunder, um noch auf Platz vier zu klettern, der zur Teilnahme an der Play-off-Runde berechtigt. Die TTF Ochsenhausen haben als derzeitiger Vierter (20:12/37:26) an den letzten beiden Spieltagen ein vergleichsweise leichtes Restprogramm gegen Schlusslicht Grenzau und Bergneustadt. Der Tabellendritte 1. FC Saarbrücken (20:10/36:25) müsste schon seine letzten drei Partien verlieren, damit Werder noch vorbeiziehen könnte. Angesichts der Gegner Mühlhausen, Werder und Fulda ist das zwar nicht völlig ausgeschlossen, jedoch auch nicht sehr wahrscheinlich.