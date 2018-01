Bastian Steger kämpfte gegen Anton Källberg bis zum letzten Punkt um den Sieg – und verlor nach einem Kantenball 9:11. (nordphoto / Schreyer, nordphoto)

Kurz vor 13 Uhr, nach fast zweistündiger Spielzeit, war Werders Traum von der Endspielteilnahme im deutschen Tischtennis-Pokal ausgeträumt. Enttäuscht klatschten die Bremer ihre Gegner von Borussia Düsseldorf ab, während deren Manager Andreas Preuß übers ganze Gesicht strahlte. Sein Team hatte im Halbfinale des Final Four den SV Werder mit 3:0 bezwungen und verfuhr nachmittags im Finale mit dem 1. FC Saarbrücken genauso. Mit einem weiteren 3:0 sicherte sich die beste deutsche Mannschaft um den überragenden Timo Boll den sechsten Pokalsieg in Folge.

„Natürlich ist es hart zu verlieren, aber wir haben nicht schlecht gespielt“, sagte Werders Trainer Cristian Tamas, nachdem die erste Enttäuschung gewichen und die Sicht auf die Dinge wieder klar war. „Es hätte alles für uns passen müssen“, so Tamas weiter – und dabei hatte er einen Sieg über Timo Boll in seine Überlegungen gar nicht einbezogen. „Der spielt derzeit sein vielleicht allerbestes Tischtennis“, sagte Tamas.

Timo Boll: unbezwingbar

Ein Punkt gegen den Weltranglisten-Dritten Boll? Nein, so vermessen wollte niemand im Werder-Lager sein, damit zu rechnen. „Aber wir wussten, dass es außer gegen Boll drei knappe Spiele geben könnte“, sagte Tamas. Zwei davon gab es tatsächlich, doch weil beide mit dem besseren Ende für die Düsseldorfer ausgingen, war dieses Halbfinale nach drei Einzeln bereits vorüber.

Hunor Szöcs war die schwierige Aufgabe zugefallen, gegen Boll ins Eröffnungsduell zu müssen. „Er war das ganze Spiel über dominant“, sagte Werders Rumäne, „ich bin überhaupt nicht richtig in die Partie gekommen.“ So war dieses Match, letztlich nicht überraschend, auch weit davon entfernt, spannend zu verlaufen. Doch Szöcs musste sich nicht grämen: Im Finale erging es dem Saarbrücker Tiago Apolonia gegen Boll nur unwesentlich besser. Dieser Timo Boll war am Sonnabend einfach unbezwingbar.

So musste Werder seine Mission, den hohen Favoriten zu überraschen, also erst ab dem zweiten Einzel erfüllen. „Wir haben darauf gehofft, Düsseldorf mit unserer 2:1-Führung unter Druck zu setzen“, sagte Teammanager Sascha Greber. Kein vermessenes Ansinnen angesichts der Stärke von Werder in dieser Saison und der Tatsache, dass Bastian Steger, Omar Assar und Hunor Szöcs die anderen Düsseldorfer durchaus in Gefahr bringen können und das zuletzt auch schon bewiesen hatten.

Voraussetzung für die Planerfüllung waren nun zwei Siege von Steger und von Assar. Steger hielt gegen Anton Källberg trotz einiger Schwächemomente hervorragend mit, verlor den ersten Satz nach 4:0-Führung jedoch mit 9:11. Danach war es ein vollkommen ausgeglichenes Duell, in dem der Werderaner im fünften Satz beim 6:4 und 8:6 sogar Vorteilen hatte. „Danach hat Anton ein paar sehr gute Bälle gespielt“, sagte Steger, nachdem er den letzten Ballwechsel nach einem Kantenball des Schweden zum 9:11 abgegeben hatte.

Werder schwört sich aufs nächste Ligaspiel ein

Das 0:2 bedeutete die Vorentscheidung, obwohl sich Omar Assar mit aller Macht gegen die dritte Niederlage des Tages stemmte. Anfangs sah es für den nervös beginnenden Ägypter gegen den Schweden Kristian Karlsson nach einem glatten Gang aus – umso beeindruckender, wie sich der Afrikameister und aktuelle 16. der Weltrangliste nach 5:11, 4:11-Rückstand zurück kämpfte. Karlsson hatte im dritten Satz zwei Matchbälle, die Assar abwehrte und mit 12:10 gewann. Ähnliche Situation im vierten Satz: Matchball beim 10:9 für Karlsson abgewehrt, Satzgewinn mit 12:10 für Assar. Tasächlich wehrte der Werderaner auch im entscheidenden Durchgang beim 8:10 einen weiteren Matchball ab, ehe es Karlsson im fünften Anlauf dann schaffte.

Es sollte aber nicht lange dauern, bis sich die Köpfe der Werderaner mit Stolz wieder erhoben. „Ich bin davon überzeugt, dass uns das Spiel trotz der Niederlage vorangebracht hat“, sagte Cristian Tamas zwei Stunden nach dem 0:3. Die tolle Atmosphäre in Ulm mit 4000 begeistert mitgehenden Zuschauern auf den Rängen hätte „trotzdem Spaß gemacht“, sagte Tamas, dem gefiel, dass seine Mannschaft zu diesem Spektakel beigetragen hatte. Es war zwar nur ein schwacher Trost, aber Werder war deutlich stärker als es das bloße Ergebnis vermuten ließ.

Noch in der Halle blickte Tamas wieder nach vorn, für den Trainer war der Pokal bereits Geschichte. Am kommenden Sonntag steht das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen Grenzau an. Und genau darauf schwor er seine Spieler schon ein, als Düsseldorf und Saarbrücken noch um den Pokalsieg kämpften.