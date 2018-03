Berlin. Die deutsche Hauptstadt war für die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder keine Reise wert – zumindest nicht angesichts der bloßen Betrachtung des Ergebnisses. Doch so kurios es klingen mag: Trainer Florian Marotzke konnte der deutlichen 32:40 (15:18-)Niederlage bei den Füchsen Berlin durchaus Positives abgewinnen.

Werders Verantwortlicher beschönigte nach dem Abpfiff nichts – schon gar nicht die Situation im Kampf um den Klassenerhalt, die nach dem unerwarteten 38:35 von Sachsen Zwickau bei der SG Kirchhof bedrohlicher geworden ist. Die Ostdeutschen, die derzeit auf Tabellenplatz 14 rangieren, der am Saisonende den Abstieg bedeutet, sind bis auf vier Punkte an die Bremerinnen herangekommen. „Wir müssen aufpassen, dass wir unten nicht reinrutschen“, sagte Marotzke. Er sagte auch, dass seine Mannschaft die Partie in Berlin nicht hatte herschenken wollen. Aber dennoch ging der Bremer Trainer mit seiner Taktik konsequent ins Risiko: 60 Minuten lang brachte er bei eigenem Angriff die siebte Feldspielerin. Eine Maßnahme, die letztlich mit zur Niederlage führte, weil Werder zu oft die falsche Entscheidung traf und die Berlinerinnen viele einfache Treffer, mehrfach sogar ins leere Bremer Tor, erzielen konnten.

Der zweite Schachzug Marotzkes klappte besser, führte aber auch nicht zum Erfolg. Der Coach ließ offensiver decken als zuletzt – in der Hoffnung, den Gegner so zu mehr Würfen aus der Distanz zu zwingen. Die Berlinerinnen taten Werder auch den Gefallen, aber leider erwischten beide Torhüterinnen einen schwachen Tag. „Nur insgesamt elf Paraden von Alexandra Meyer und Meike Anschütz sind einfach zu wenig“, monierte Marotzke. Doch es gab eben auch Positives zu vermelden: zum Beispiel die 32 selbst geworfenen Tore. Oder eine ganz starke Viertelstunde in der ersten Halbzeit, in der die Gäste aus dem 2:7 (12. Minute) erst das 10:9 (21.) machten und bis zum 14:14 (27.) die Partie völlig ausgeglichen gestalteten. Vor allem Merle Heidergott hatte Werder in dieser Phase im Spiel gehalten: Sie verwandelte bis zur Pause alle sieben Siebenmeter und traf noch dreimal aus dem Feld heraus. Am Ende standen bei ihr 18 Tore zu Buche – dennoch zu wenig, um an diesem Tag zu gewinnen.

So ärgerlich nach dem 14:14 der 15:18-Rückstand zur Pause war: Die Vorentscheidung fiel erst gleich nach dem Seitenwechsel. Merle Heidergott kassierte nach 38 Sekunden eine Zeitstrafe, nach deren Ablauf es plötzlich 15:22 (34.) hieß. Mit zwei kurz aufeinander folgenden Time-outs in der 36. und 39. Minute versuchte Marotzke seine Spielerinnen neu einzustellen – ohne Erfolg. Mit ihrem 13. Tor erhöhte Berlins beste Werferin, Anna Blödorn (13/5), in der 43. Minute auf 30:20. Der Rest war dann nur noch Schaulaufen, Werder besaß keine Chance mehr zur Wende.

SV Werder: Meyer, Anschütz; Heidergott (18/9), Thomas (1), Mehrtens, Janssens (3), Heilmann, Neßlage (1), Osterthun (2), Dölle (1), Barger (4), Döpke (2)