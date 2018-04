Starke Partie: Am Vorabend ihres 28. Geburtstages erzielte Rabea Neßlage (am Ball) vor allem in der Schlussphase ganz wichtige Treffer für den SV Werder. (Hansepixx)

Bremen. Kaum füllt sich ihr Kader, füllt sich bei den Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen auch das Punktekonto. Im ersten Spiel nach der Osterpause landeten die Grün-Weißen mit dem 26:25 (15:15) über den Tabellenvierten TV Beyeröhde einen ganz wichtigen Heimsieg. Nach 0:6 Punkten in Folge entlud sich bei den Gastgeberinnen die angestaute Spannung auf einen Schlag. „So sehen Sieger aus“, sangen die Grün-Weißen, die nun im Kampf um den Klassenerhalt wieder zwei Punkte und zwei Plätze vor der HSG Hannover-Badenstedt logieren.

Von einem Durchbruch im Abstiegskampf wollte Werders Trainer Florian Marotzke aber nicht sprechen: „Das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Bis zum Saisonende haben wir aber nur noch wichtige Spiele vor uns.“ Die vielleicht vorentscheidende dieser fünf Partien folgt schon am Sonnabend in Bayern, wenn seine Mannschaft beim heimstarken Schlusslicht HCD Gröbenzell antreten muss.

Man konnte den Gastgeberinnen anmerken, dass ihnen die Rückkehr der wiedergenesenden Alina Otto und Jennifer Börsen gut tat. Börsen verwandelte einige wichtige Siebenmeter und verschaffte ihren Mitspielerinnen im Rückraum wie Merle Heidergott etwas Luft. Otto konnte außerdem in der Crunchtime eingesetzt werden, nachdem Jordis Mertens zuvor auf Linksaußen gute Schrittmacherdienste geleistet hatte. „Das entlastet uns auf allen Positionen, wir können flexibler agieren“, sagte Marotzke.

Seine Mannschaft hatte sich gut auf die anfängliche Sonderbewachung gegen Merle Heidergott eingestellt und das Spiel breiter aufgestellt, sodass die taktische Maßnahme der Wuppertalerinnen nicht griff. Hinten operierten die Grün-Weißen mit einer eher ungewohnten, aggressiven 5:1-Deckung mit Rabea Neßlage an der Spitze, womit sie die Gäste vor allem in der Schlussphase ins Zeitspiel zwangen und zu unvorbereiteten Würfen verleiteten.

Trotzdem sah es nach einigem Bremer Wurfpech beim 22:25 danach aus, als ob der Viertplatzierte in diesem Jahr seinen ersten Auswärtssieg landen könnte (50.). Werder jedoch war voll auf Revanche für die 25:28-Hinspielniederlage gepolt. Erst verkürzte Jennifer Börsen auf zwei Tore, danach nutzte Rabea Neßlage am Abend vor ihrem 28. Geburtstag zweimal die gestellte Sperre ihrer Kreisläuferin Nele Osterthun, um sich zum 25:25 durchzutanken.

89 Sekunden vor Schluss blieben dem SVW bei angezeigtem Zeitspiel maximal zwei Pässe bis zum finalen Torwurf. Da die Grün-Weißen beim Neunmeter nur einen „Alibi-Block“ mit zwei Spielerinnen stellten, rechneten die Gäste mit einem Pass von Merle Heidergott auf Linkshänderin Isabelle Dölle. Doch Heidergott drosch die Lederkugel zum 26:25-Siegtor in die Maschen, später lenkte Werders Torhüterin Alexandra Meyer noch einen Wurf an das Quergebälk.

SV Werder Bremen: Meyer, Anschütz; Heidergott (3), Schaffrick, Thomas, Mehrtens (1), Janssens (1), Heilmann, Neßlage (7), Osterthun (2), Dölle (7), Börsen (5/3), Barger, Otto, Döpke