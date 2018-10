Bremen. Das war dann mal etwas zum tief Luftholen – und dann zum entspannt Ausatmen. „Das tat gut“, sagte Trainer Cristian Tamas auf der Heimreise von Nordrhein-Westfalen nach Bremen. Seine Mannschaft hatte ihr Auswärtsspiel in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Jülich mit 3:0 gewonnen. Einerseits war der Erfolg zwar nichts, was zur Beschreibung als Wunder von Jülich taugte, Jülich ist Letzter in der Tabelle. Andererseits kam der Werder-Sieg für die Bremer als eine Art Geht-doch-Sieg daher.

Die Bremer hatten eine Woche zuvor ihr Heimspiel gegen Mühlhausen auf eine aus ihrer Sicht unglückliche Art und Weise verloren und sich darüber sehr geärgert. Ihr Nummer-eins-Spieler Bastian Steger hatte gegen Mühlhausens Nummer zwei souverän begonnen, hatte die beiden ersten Sätze auch gewonnen, ehe sich eine Negativspirale in Gang setzte, die weder er noch sein Team stoppen konnte. „Man hat den Druck gespürt unter der Woche“, sagte Tamas.

In Jülich nun bauten seine Spieler an der Platte in der Nordhalle sozusagen den Druck ab. Und waren immer hellwach, wenn es mal enger wurde. Sie zeigten sich mental stark. Gleich im ersten Duell hatte der Rumäne Hunor Szöcs, Werders Nummer zwei, die Nummer eins des TTC, den Belgier Martin Allegro, mit 3:1 besiegt. Es war der erste Einzel-Erfolg für Szöcs in dieser Saison. Das immerhin gegen einen Gegner, der laut Tamas eine sehr gute EM gespielt hatte und sich in sehr guter Verfassung befand. Als Szöcs im dritten der vier Sätze einen Matchball nicht nutzen konnte und sein Gegenüber zum 1:2 nach Sätzen verkürzt hatte, brachte ihn das nicht aus dem Rhythmus. Er dominierte den vierten Satz und gewann diesen deutlich mit 11:5. „An solchen Punkten kann das schnell kippen, deswegen war das sehr wichtig“, kommentierte Werders Trainer.

Szöcs hatte Jülich damit jenen Nadelstich versetzt, den Werder in der Woche zuvor seinerseits kassiert hatte. Die Nummer zwei des Gastes hatte die Nummer eins des Gastgebers geschlagen. Für Bastian Steger, Werders Topspieler war damit für sein Duell gegen Jülichs Nummer zwei, Dennis Klein, eine ideale Ausgangssituation geschaffen. Steger nutzte sie kompromisslos. Er gewann alle drei Sätze. Nur im ersten Satz habe er sich etwas schwergetan, berichtete Tamas, danach sei Steger sehr dominant aufgetreten und habe seine gute Form bestätigt. Sein Auftritt in Jülich brachte auch ihm nicht nur einen erwartbaren Erfolg, sondern auch ein gutes Gefühl. Ein Sieg für den Kopf gewissermaßen.

Das gilt erst recht für den dritten Werderaner, der am Sonntag in der Jülicher Nordhalle zum Einsatz kam. Der Belgier Florent Lambiet musste dort gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Robin Devos antreten. Devos galt als leicht favorisiert, er ist in der Weltrangliste etwas höher platziert. Lambiet jedoch nahm dem Favoriten sowohl Satz eins als auch Satz zwei ab. Und ließ sich nicht verunsichern, als Devos dann aufdrehte und die Sätze drei und vier für sich entschied. Im entscheidenden fünften Satz zeigte sich Lambiet nervenstark. Er siegte klar. Ein weiterer Satzverlust hätte ein weiteres Einzel erforderlich gemacht. Unter Umständen gar noch ein Doppel, wofür den Bremern der angeschlagene Gustavo Tsuboi nicht zur Verfügung gestanden hätte.

„Gut, dass nichts weiter passiert ist“, sagte Trainer Tamas. Jetzt lässt sich etwas entspannter auf den nächsten Sonntag schauen. Da will Werder gegen Bergneustadt endlich seinen ersten Heimsieg schaffen – und könnte in der Tabelle weiter Richtung Playoffs klettern.