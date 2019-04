„Es ist für uns schon klasse, dass wir zum zweiten Mal in Folge in die Endrunde einziehen“, ist Werders Trainerin Grit Gerke stolz auf ihr Team. „Damit habe ich so nicht gerechnet.“ Sie reist mit ihrer Mannschaft schon am Freitag an, Sonnabend geht es für die Grün-Weißen dann im Auftaktspiel um 10.30 Uhr gegen den Gastgeber Northeimer HC los. Es folgt das Kräftemessen mit dem VfL Oldenburg (13.50 Uhr) und den favorisierten TV Hannover-Badenstedt (15.30 Uhr), am Sonntag geht es gegen HSV Warberg/Lelm (9.30 Uhr) und die JSG Wilhelmshaven (12 Uhr) weiter. „Mein Ziel ist es, ein, zwei Mannschaften hinter uns zu lassen“, liebäugelt Grit Gerke mit dem vierten Rang. Dabei muss der SV Werder aber in den letzten beiden Begegnungen auf Annika Paeslack (Konfirmation) verzichten.