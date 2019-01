Er gab alles – letztlich vergeblich: Hunor Scöcs kassierte im Halbfinale Werders erste Niederlage. (Frank Thomas Koch)

Der SV Werder steht im Finale um den deutschen Tischtennis-Pokal: Mit seinem zweiten Sieg des Tages über Ricardo Walther führte Bastian Steger die Bremer zum 3:1-Erfolg über den TTC Grenzau. Zuvor hatte Hunor Szöcs gegen Bojan Tokic eine unglückliche 2:3-Niederlage kassiert, nachdem er einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt und im fünften Durchgang mit 9:7 geführt hatte. Doch erneut konnte sich Werder auf seinen Spitzenspieler Bastian Steger verlassen, der mit 11:6, 11:9 und 11:5 für den ersten glatten Erfolg im Halbfinale gesorgt hatte. Alle anderen Duelle zogen sich über fünf Sätze hin.

Gegen 13.45 Uhr soll das Endspiel zwischen Werder und Ochsenhausen beginnen.

Bevor Steger alles klar machte, hatte Szöcs wieder einmal nach großartiger Leistung das schlechtere Ende für sich. Nachdem er im zweiten Durchgang nach 7:11 und 6:11 schon wie deer sichere Verlierer ausgesehen hatte und im dritten Satz beim 9:10 sogar einen Matchball abwehren musste, kämpfte er sich ins Geschehen zurück. Mit zunehmendem Spielverlauf geriet Tokic unter Druck. 10:12 und 6:11 endeten aus seiner Sicht die nächsten Sätze, bevr auch die dritte Begegnung des Tages in den fünften Durchgang ging. Bis zum 9:7 sprach alles für Szöcs, dann schlug Tokic gegen den glücklosen und entsprechend enttäuschend Werderaner gnadenlos zurück.

Er behielt im Auftakteinzel gegen Grenzau die Nerven: Werders Topspieler Bastian Steger. (Frank Thomas Koch)

Bastian Steger brachte die Bremer nach einer hart umkämpften Partie gegen Dang Qiu gegen den TTC Grenzau mit 1:0 in Führung. Nachdem Qiu im entscheidenden fünften Satz einen Matchball abgewehrt hatte, behielt er beim zweiten zum 12:10 die Nerven. Ebenfalls in fünf Sätzen erhöhte Gustavo Tsuboi auf 2:0: Werders Brasilianer bezwang Ricardo Walther nach einem Wechselbad der Gefühle und einer tollen Steigerung im letzten Durchgang mit 3:2. Bevor Tsuboi seinen zweiten Matchball verwandelte, hatte Ochsenhausen gegen Grenzau den Sack bereits zugemacht. Nach dem dritten Einzel zog der Turnierfavorit mit 3:0 ins Finale ein - und konnte sich ausruhen, während die Bremer erst ins dritte Einzel zwischen Hunor Szöcs und dem Grünwettersbacher Bojan Tokic starteten.

Kämpfte wie ein Löwe – und erhöhte für Werder auf 2:0: Gustavo Tsuboi. (Frank Thomas Koch)

Bastian Steger tat sich lange sehr schwer. Qiu führte bereits mit 2:1 Sätzen und schien, wie schon im Dezember im Punktspiel, auch diesmal die Oberhand zu behalten. Beeindruckend aber, wie sich der Bremer im fünften Satz nach 5:2-Vorsprung und 6:8-Rückstand ins Match zurückkämpfte. In der Schlussphase fehlte Qiu die Leichtigkeit aus der Anfangsphase, sodass sich der nervenstarke Werderaner auch dank seiner Routine noch durchsetzte.

Gustavo Tsuboi, in der Bundesliga in dieser Saison nur mit einer Bilanz von 2:8 Siegen ausgestattet, beeindruckte gegen Walther mit einer kampfstarken Vorstellung. Und gute Nerven bewies der Werderaner auch: Die ersten beiden Durchgänge gewann er mit 12:10 und 15:13 jeweils in der Verlängerung. Dann drehte der deutsche Nationalspieler den Spieß um und glich nach 11:4 und 11:5 zum 2:2 aus. Doch Tsuboi kämpfte sich zurück, ließ sich auch durch den 3:5-Rückstand nicht mehr beeindrucken und nutzte schließlich seinen zweiten Matchball.

In der mit etwa 4000 Zuschauern voll besetzten Ratiopharm-Arena herrscht seit Beginn der Halbfinals eine ausgezeichnete Stimmung. Ein würdiger Rahmen für eine ganz besondere Veranstaltung.