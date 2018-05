Bremen. Handball-Zweitligist SV Werder Bremen hat sich von seinem Cheftrainer Florian Marotzke getrennt. Das gaben die Grün-Weißen am Donnerstag bekannt.

„Wir haben die vergangenen Monate gemeinsam intensiv aufgearbeitet und auch vorausgeblickt. Letztlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es zu viele unterschiedliche Auffassungen gibt, um auch in der nächsten Spielzeit zusammenzuarbeiten und es sinnvoll ist, sich in beiderseitigem Einvernehmen zu trennen", wird Martin Lange, Vorsitzender Handball des SV Werder, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Die Zusammenarbeit mit Marotzke, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2019 lief, endet nun bereits zum 30. Juni 2018.

Mit Florian Marotzke (zuvor HSG Badenstedt/Hannover) hatte zur Saison 2017/2018 zum ersten Mal ein hauptamtlicher Trainer die Verantwortung für die Zweitliga-Mannschaft des SV Werder übernommen. Nach zwei zwölften Plätzen in den beiden Spielzeiten zuvor erreichten die Grün-Weißen dieses Mal Rang elf. „Ich hätte die Arbeit gerne fortgeführt“, sagte Marotzke. „Doch wir sind gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass eine Trennung für alle Seiten die beste Entscheidung ist.“ Am bevorstehenden Wochenende betreut der 37-Jährige noch Werders weibliche A-Jugend in der Qualifikationsrunde für die A-Juniorinnen-Bundesliga, danach verabschiedet er sich in den Urlaub. Offen ist derweil, was aus Marotzkes Co-Trainer Dominic Buttig wird. "Er hat einen guten Job im Jugendbereich gemacht", sagte Lange, "wir würden gerne mit ihm weiterarbeiten."

Einen Nachfolger für den Trainerposten hat der SV Werder noch nicht, klar ist aber, dass der Verein an der Hauptamtlichkeit festhalten wird. "Wir wollen so schnell wie möglich einen neuen Trainer präsentieren", sagte Martin Lange. Erste Gespräche seien bereits geführt worden.