In einem wahren Werbe-Film für den Jugendfußball begegneten sich die beiden Nordrivalen größtenteils auf Augenhöhe. Während sich die jungen Bremer hauptsächlich spielerisch aus der Defensive heraus in Richtung gegnerisches Tor orientierten, zwangen sie den HSV, mit langen Bälle zu operieren, was in der Regel ohne Erfolg blieb. „In den ersten 25 Minuten hätten wir eine unserer vielen Chancen nutzen müssen“, ärgerte sich Bender über die mangelhafte Chancenverwertung seines Teams, „aber insgesamt haben es die Jungs wirklich gut gemacht und bei einem starken Gegner einen verdienten Punkt geholt.“ Der Sieg wäre sogar möglich gewesen, doch die Bremer vergaben beste Einschussmöglichkeiten entweder überhastet, scheiterten am starken HSV-Torhüter oder trafen in letzter Sekunde die falsche Entscheidung.

Dir eine Punkt hätte also verdreifacht werden können, allerdings fing sich Werder Mitte der zweiten Hälfte „aus dem Nichts“ (Frank Bender) den Gegentreffer ein. Nach einer Unachtsamkeit im Bremer Strafraum traf Hamburg zur etwas überraschende Führung, „weil wir auch in der zweiten Hälfte deutlich mehr Spielanteile hatten“, so Bender (60.). Doch statt nun die Köpfe hängen zu lassen, rissen sich die jungen Werderaner noch einmal zusammen und verdienten sich nach dem „super heraus gespielten Ausgleich“( Bender) durch Timon-Julian Widiker (71.) den Punkt.

SV Werder Bremen II: Glinder; Brandt, Nouwame, Karagöz, Widiker, Eickhoff, Polat, Eida, Koch, Asante, Fenski (Eingewechselt: Köppener, Mashollaj, Mohrmann).