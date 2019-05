Erneut musste sich der jüngere Werder-Jahrgang einer Mannschaft stellen, die körperlich überlegen und robuster in den Zweikämpfen zu Werke ging. Doch mit großer Spielfreude und Einsatz machte der Bremer Nachwuchs dieses Defizit über weite Strecken einer ausgeglichenen Begegnung wett. Dennoch geriet Werder in Rückstand, nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung gingen die Hausherren durch ein Traumtor aus spitzem Winkel in Führung (26.). Bis zum Pausenpfiff agierten beide Teams auf Augenhöhe, mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte Frank Bender und stellte das Team insgesamt etwas um. Der Lohn dafür folgte prompt: Im Anschluss an eine feine Kombination über mehrere Stationen erzielte Mika Eickhoff den Ausgleich für Werder (58.). Allerdings stürmten die Bremer im Anschluss zu ungestüm und wollten den Führungstreffer förmlich erzwingen, was der Mannschaft letztlich zum Verhängnis wurde. Nach einem neuerlichen Ballverlust im Spielaufbau schlugen die Gastgeber den abgefangenen Ball lang nach vorne, die Gäste-Defensive war überrumpelt und Eimsbüttel erzielte den viel umjubelten, wenngleich mehr als glücklichen Siegtreffer (65.). „Es ist ärgerlich und sehr schade für die Jungs“, resümierte Bender, „weil sie sich für eine insgesamt ordentliche Partie nicht wenigstens mit einem Punkt belohnen konnten.“

SV Werder Bremen II: Lord; Brandt, Hildebrandt, Nouwame, Karagöz, Tunc, Eickhoff, Köppener, Polat, Widiker, Fenski (eingewechselt: Eida, Schumacher, Schierenbeck).