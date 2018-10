Bastian Steger holte gegen Drinkhall zwar Werders einzigen Punkt, kassierte gegen Duda aber die entscheidende Niederlage. (Frank Koch)

Eben noch ein Jubelsturm in der Halle, Sekunden später betretenes Schweigen: Es gibt nur wenige Sportarten, in denen die Stimmung so schnell und so häufig wechselt wie im Tischtennis. Die Zuschauer tobten auf den Rängen, nachdem Werders Topmann Bastian Steger einen Satzball gegen Paul Drinkhall in unglaublicher Manier noch abgewehrt hatte. Steger stand meterweit hinter dem Tisch und in absoluter Defensive, brachte jeden Ball wieder zurück und schaltete dann selbst erfolgreich auf Angriff um. Punkt zum 10:10. Sekunden später war der Satz mit 10:12 trotzdem verloren.

Gegen Benedikt Duda erwischte es Steger gleich zweimal – und noch schlimmer. Im ersten Durchgang wehrte der Bremer fünf Satzbälle am Stück ab und verlor mit 10:12, im dritten Durchgang dann drei Satzbälle, vergab einen eigenen beim 11:10 und unterlag mit 11:13. Auch Hunor Szöcs erlebte einen traurigen Nachmittag – nicht nur wegen des 1:3-Gesamtergebnisses, dass die Bremer gegen den TTC Bergneustadt kassierten. Werders Nummer zwei besaß gegen Duda fünf Satzbälle, um nach einem Time-out des Gegners beim 13:13 in Windeseile mit 13:15 zu verlieren. „Das hat uns bei Hunor schon sehr geärgert“, sagte Trainer Cristian Tamas – nicht, weil er Szöcs eine schlechte Leistung attestierte, sondern weil die Partie mit gewonnenem ersten Satz wohl ganz anders verlaufen wäre.

Bremens Sportler des Jahres, Szöcs, ist derzeit der sichtbare Beweis, wie wichtig Selbstvertrauen ist. Der 26-Jährige hat erst eine Partie in dieser Saison gewonnen, entsprechend verunsichert zeigt er sich in Spielphasen wie gegen Duda nach fünf vergebenen Satzbällen. Nun ist der 24-jährige Duda, der bei der EM im September das Viertelfinale erreicht hatte, ein starker Gegner. Aber bei Rückstand wackelt auch der deutsche Nationalspieler. Gegen Steger und Szöcs hatte Duda in den entscheidenden Momenten auch mit viel Können einen Rückstand vermieden. Was ihn nachher umso zufriedener die Begegnung resümieren ließ. „Hunor und Basti liegen mir nicht besonders“, sagte er, „aber ist es mir gelungen, dass sie heute mit sich selbst gehadert haben.“

„Der dritte Satz hat mich geärgert“, sagte Steger dann auch, nachdem er nach 11:10-Führung gleich zweimal hintereinander am Ball vorbei schlug und Duda dann das 13:11 machte. Damit führte der 24-Jährige im vierten Einzel des Tages mit 2:1 Sätzen und ließ sich mit einem souveränen Auftritt auch nicht mehr von der Erfolgsspur abbringen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Steger den Durchgang gewonnen hätte. Das 2:2 war jedenfalls nicht unerreichbar. So aber blieben die Doppel ohne Einsatz, hatte Werder auch sein drittes Heimspiel der Saison 2018/19 verloren.

Sicherlich sind die Bundesliga-Teams in dieser Spielzeit noch ausgeglichener geworden als im Vorjahr. Gegner wie Mühlhausen oder Bergneustadt haben aufgeholt, und bei Werder klafft hinter Bastian Steger augenblicklich eine Lücke. Holt der 37-Jährige keine zwei Einzelsiege am Spieltag, sieht es für Werder momentan schlecht aus. Szöcs fehlen Erfolg und Leichtigkeit, die eng zusammengehören, aus der Vorsaison. Er ist, wie am Sonntag auch gegen Duda, nahe dran, aber zu schnell nervlich angeschlagen, wenn es nicht wie erhofft läuft.

Auch der Belgier Florent Lambiet, diesmal die Nummer drei gegen Alvaro Robles, agiert noch nicht konstant genug. Das Talent ist da, aber die Unsicherheit eben auch. Der Spanier hielt den Werderaner mit seinen Aufschlägen in Schach und brauchte nur auf dessen Fehler zu warten. Besonders krass war das im zweiten und dritten Satz, als Lambiet nach 8:7-Führung beziehungsweise 6:6-Gleichstand keinen Punkt mehr machte.

Neuzugang Gustavo Tsuboi hilft Werder auch noch nicht wie erhofft weiter, weil der Brasilianer zu Anfang der Saison ebenfalls nicht in Bestform war und zuletzt durch eine Handverletzung gehandikapt war. Angesichts der Rahmenbedingungen laufen die Bremer Gefahr, bei nunmehr 6:8 Punkten den Anschluss zu den Play-off-Plätzen eins bis vier in der Liga zu verlieren.

„Es hilft nichts: Wir müssen weiter hart arbeiten“, sagte Trainer Tamas – wohl wissend, dass Selbstvertrauen nur mit persönlichen Erfolgen und nicht im Training aufgebaut werden kann. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass Werders nächstes Heimspiel gegen Ochsenhausen am 4. November nicht in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle, sondern in Belm-Powe bei Osnabrück stattfindet. Auswärts läuft es für Werder derzeit jedenfalls besser.

Weitere Informationen

SV Werder - TTC Bergneustadt 1:3

Steger - Drinkhall 3:1 (11:7, 10:12, 11:4, 11:8)

Szöcs - Duda 0:3 (13:15, 8:11, 7:11)

Lambiet - Robles 0:3 (7:11, 8:11, 6:11)

Steger - Duda 1:3 (10:12, 11:6, 11:13, 6:11)