Schnell in Rückstand geraten – und Werder dann doch zum ersten Punkt verholfen: Bastian Steger hat laut Manager Sascha Greber "ein Riesenspiel" gemacht. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Alles klar. Es sah nach einer einseitigen Angelegenheit aus. Der Gegner TTF Liebherr Ochsenhausen war als Tabellen-Zweiter gegen den Tabellen-Siebten SV Werder angetreten. Sehr deutlich entschied im Auftaktmatch Ochsenhausens Nummer zwei, Simon Gauzy, den ersten Satz gegen Werders Nummer eins, Bastian Steger. Zack. Zweiter Satz: ging klar an Gauzy. Zack. Dürfte wohl schnell vorbei sein an diesem achten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga. Werder kann offenbar keine Heimspiele mehr. Selbst, wenn es wie an diesem Sonntag in der Fremde ausgetragen wird. Werder hatte das Spiel an die SV Concordia Belm-Powe verkauft. In Belm wollte man mit diesem Spiel die frisch renovierte Sporthalle wiedereröffnen.

Zack. Kurz und schmerzlos wurde es dann weder für Werder noch für die erwartungsfrohen Belmer. Es dauerte knapp vier Stunden, ehe die Partie entschieden war. Entschieden für den Favoriten. Ochsenhausen siegte schließlich nach fünf Spielen mit 3:2. Weil es nach den Einzeln noch ausgeglichen stand, musste noch ein Doppel-Spiel drangehängt werden, um endlich einen Sieger zu ermitteln. In diesem Finale unterlagen dann Gustavo Tsuboi und Florent Lambiet dem Ochsenhausen-Doppel Stefan Fegerl/Jakub Dyjas im alles entscheidenden fünften Satz. Dort stand es 8:7 für Ochsenhausen, als der nächste Ball auf der Kante der Bremer Seite vom Tisch landete. 9:7 statt 8:8. Es war nicht der Punkt des Tages. Es war aber wieder mal eine Situation, die zeigte, wie eng es zuging in Belm. Der vierte Satz war 17:15 ausgegangen.

Rekordverdächtige 24 Sätze, bei maximal 25 möglichen, hatte der Favorit insgesamt benötigt. Werder hatte sich mehr als gewehrt. Im Auftakt-Duell zwischen Steger und Gauzy ging es nach den ersten beiden Sätzen nicht mehr zack, zack für Gauzy weiter. Im dritten Satz besaß Ochsenhausens 24-jähriger Franzose, Weltranglistenplatz 20, gegen den um 13 Jahre älteren Bremer Top-Spieler, in der Weltrangliste als 47. geführt, zwar Matchball. Doch von diesem Zeitpunkt lief es für Steger. Er drehte nicht nur diesen Satz, er drehte das ganze Spiel und brachte Werder mit 1:0 in Front. Das Spiel wurde fast zur Blaupause für die nachfolgenden Duelle. Sie kippten oftmals wieder in eine neue Richtung. Zum Beispiel im zweiten Einzel. Werders Nummer zwei, der Rumäne Hunor Szöcs, hatte Ochsenhausens Bestem, dem Weltranglisten-Neunten Hugo Calderano, zur Verblüffung fast aller Beobachter die ersten beiden Sätze abgenommen. Ehe Calderano aufdrehte.

„Diese Partie hat keinen Gewinner verdient“, sagte Werders Team-Manager Sascha Greber. Er lobte seine Spieler sehr ausführlich. Natürlich seien alle enttäuscht ob der Niederlage. Aber niemand sei nach dieser Leistung ein Vorwurf zu machen. „Alle haben das Optimum rausgeholt. Wenn wir die nächsten Spiele so weiterspielen, dann kommen die Punkte auch“, sagte Bastian Steger. In der Tabelle ist Ochsenhausen an die Tabellenspitze gerückt, Werder bleibt Siebter. Auf Rang vier, der zum Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen würde, beträgt der Abstand mittlerweile sechs Punkte. „Über Rang vier brauchen derzeit nicht zu reden“, sagte Greber. Seine Spieler, die ab diesem Montag allesamt bei den Austria Open in Linz antreten, müssten „sich nun schütteln“, und weiter so intensiv arbeiten.

Unbedingt hervorheben wollte Greber aber die Stimmung in Belm. So professionell, wie die Veranstaltung dort im Osnabrücker Land organisiert worden sei, so spannend wie die Spiele liefen, so toll sei auch die Stimmung gewesen, die die 450 Besucher verbreiteten. Bis auf den letzten Platz war die kleine, aber nun wieder schmucke Halle gefüllt. Nur das Bremer Happy-End nach vier Stunden, das war dann ausgeblieben.