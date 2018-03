Sie wären gern mal wieder unter den besten Vier gelandet: Werders Trainer Cristian Tamas (links) und Teammanager Sascha Greber. (Christina Kuhaupt)

Saarbrücken. Das war's. Nach dem 0:3 beim 1. FC Saarbrücken ist die Saison für den Tischtennis-Bundesligisten SV Werder gelaufen. Am 29. März (Gründonnerstag) steht zwar noch die letzte Partie zuhause gegen den ASV Grünwettersbach auf dem Plan, aber angesichts von vier Punkten Rückstand auf Platz vier und vier Punkten Vorsprung vor Rang sechs werden die Bremer die Spielzeit als Tabellenfünfter beenden.

"Natürlich ist die Enttäuschung groß", sagte Trainer Cristian Tamas vor der gut sechsstündigen Rückfahrt im Auto, "wir haben es leider nicht geschafft, unsere gute Hinserie zu bestätigen." Noch nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag hatte Werder auf dem zweiten Platz gestanden – die erste Play-off-Teilnahme seit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2013 schien zum Greifen nahe. Doch im gleichen Maße, wie sich die Konkurrenz aus Fulda, Saarbrücken und Ochsenhausen steigerte, ließ Werder nach. "Der Knackpunkt war sicherlich unsere Niederlage in Bergneustadt", erinnerte Tamas an das ärgerliche 2:3 am zwölften Spieltag. Danach folgten bis Sonntag vier weitere Niederlagen, unterbrochen nur vom 3:1 gegen den SV Mühlhausen.

Zumindest theoretisch hätte Werder den 1. FC Saarbrücken am letzten Spieltag noch einholen können. Voraussetzung dafür wäre am Sonntag aber ein 3:1-, besser noch ein 3:0-Erfolg gewesen, dem eine weitere Saarbrücker Niederlage in Fulda und ein eigener Sieg gegen Grünwettersbach hätten folgen müssen.

Spätestens nach dem zweiten Einzel am Sonntag waren alle Bremer Hoffnungen zerstört. Die Gastgeber hatten taktiert und Bojan Tokic an Position eins aufgestellt. Omar Assar startete zwar verheißungsvoll, doch nach dem überraschend glatten 11:4 und dem 7:4-Vorsprung im zweiten Satz riss beim Ägypter der Faden völlig. Er holte bis zum Ende insgesamt nur noch sieben Punkte.

Werders Topmann Bastian Steger erging es anschließend gegen Patrick Baum nicht viel besser. In einer kuriosen Satzfolge schien der Bremer zunächst auf der Erfolgsspur, doch in den Durchgängen vier und fünf lief auch bei ihm nicht mehr viel. Steger führte im Entscheidungssatz zwar mit 6:4, doch nach leichten Fehlern seines Gegners hatte Baum im Duell der Nationalspieler schließlich leichtes Spiel.

Den härtesten Widerstand leistete noch Bremens Sportler des Jahres, Hunor Szöcs. Der Rumäne war gegen den favorisierten Patrick Franziska trotz 0:2-Satzrückstands nicht gewillt, klein beizugeben. Beim 10:11 im dritten Durchgang wehrte Szöcs einen Matchball ab, um danach den dritten und den vierten Satz zu gewinnen. Im fünften Durchgang folgte die Ernüchterung: Trotz 8:2-Führung und Matchball beim 10:9 konnte Szöcs seine Aufholjagd nicht mehr mit dem Sieg krönen.