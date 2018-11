Mit zwei Siegen mal wieder Werders Matchwinner: Bastian Steger. (Frank Koch)

Vier Wochen nach dem 1:3 in der Tischtennis-Bundesliga hat der SV Werder im deutschen Pokalwettbewerb gegen den TTC Bergneustadt eindrucksvoll Revanche genommen. Mit dem 3:1-Sieg im Viertelfinale qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Cristian Tamas fürs sogenannte Final Four am 5. Januar in Ulm. Dort wird sie im Halbfinale auf Borussia Düsseldorf treffen, sofern der Titelverteidiger und hohe Favorit am Freitag sein Viertelfinale beim ASV Grünwettersbach gewinnt. Das zweite Halbfinale in Ulm bestreiten die TTF Ochsenhausen und, nach einem 3:2 in Saarbrücken, überraschend der TTC Grenzau. Kurios: Schon am kommenden Sonntag um 15 Uhr erwartet die Borussia die Werderaner zum Liga-Duell.

„Ein Saisonziel haben wir nun erreicht“, sagte ein rundum zufriedener Cristian Tamas und umarmte den Matchwinner Bastian Steger. Er hatte erst das Eröffnungseinzel gegen den Spanier Alvaro Robles und dann das letzte Duell gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Benedikt Duda gewonnen, gegen den er im Punktspiel im Oktober verloren hatte. „Die Revanche fühlt sich ganz gut an“, sagte Werders Nummer eins mit einem fröhlichen Grinsen im Gesicht. Duda gehört zu jenen jungen Wilden im deutschen Tischtennis, die ins Nationalteam drängen.

Steger demonstrierte am Dienstag mit einer glanzvollen Vorstellung, dass er seinen Platz im Nationalteam aber nicht kampflos hergibt und ihn schon gar nicht abgeschrieben hat. Die Entschlossenheit, mit der er Robles und Duda bezwang, riss die Zuschauer in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle von den Sitzen. Auch der Namensgeber der Sportstätte als einer der ersten Gratulanten Stegers war begeistert. Werders Teamchef Sascha Greber sprach trotz Stegers Galaauftritt jedoch zu recht von einer starken Teamleistung. Der immer noch glücklose Hunor Szöcs hatte gegen Duda durchaus Siegchancen und führte nach 1:1 Sätzen mit 9:8. Gustavo Tsuboi überzeugte nach seinem großartigen Erfolg über den Ochsenhausener Jakub Dyjas im jüngsten Punktspiel diesmal beim 3:0 gegen Paul Drinkhall.