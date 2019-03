Sie bleiben aber mit drei Punkten Abstand dessen schärfster Verfolger (15:5 Punkte) und treffen den VfL ohnehin demnächst bei der Verbandsmeisterschaft wieder. Das Team der SVW-Trainerin Grit Gerke hatte anfangs mit der defensiv agierenden Oldenburger Deckung seine Probleme (6:10/15.), es stellte sich darauf aber mit mehr Kreuzbewegungen im Rückraum immer besser ein.

Beim 11:10 von Lisa Mackowiak übernahmen die Gastgeberinnen erstmals das Kommando (20.), danach ging es bis zum 23:24 von Tessa Budelmann Spitz auf Knopf weiter. Am Ende ließen beim Tabellenzweiten in grün-weiß die Kräfte etwas nach, was die Niedersachsen in den letzten vier Spielminuten mit fünf Toren in Folge zum letztendlich klaren Sieg nutzten. Am Sonntag muss der SV Werder um 14.30 Uhr beim Tabellenvierten TuS Komet Arsten ran. Die Bremer Tore warfen Annika Paeslack (6), Jasmin Jarocki (5/1), Lisa Mackowiak (5/2), Gesa Behrens, Tessa Budelmann (je 3) und Clara Schmiemann (1).